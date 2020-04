FaceTime hakt im Home-Office: Tim Cook setzt nur mehr auf Skype

Berichten zufolge setzt der Apple-Chef persönlich für wichtige Telefonkonferenzen wie etwa mit Phil Schiller, Craig Federighi und Eddy Cue ausschließlich auf Skype. Er wisse die Verbindung und Stabilität des Microsoft-Dienstes gegenüber FaceTime angeblich zu schätzen, heißt es aus Apple internen Quellen.

Nachdem Apples eigener Dienst FaceTime Audio mehrfach während Meetings abgestürzt und durch lange Aussetzer unbenutzbar wurde, riss bei Tim Cook der Geduldsfaden. Er ordnete den Download von Skype auf alle MacBooks der Apple Führungsebene an.

FaceTime wohl Schuld an verspätetem iPhone 9

Angeblich sei die miese FaceTime Audio Qualität auch Schuld an der Verspätung des iPhone 9. So hätte Cook den ausgeschiedenen Apple-Designer Jony Ive mehrfach abends angerufen, um seine Empfehlungen für die Bezeichnung der neuen revolutionären Farben einzuholen. Ive war jedoch nur abgehakt zu verstehen. Ebenso versuchte Cook angeblich mit Phil Schiller über eine saftige Preiserhöhung fürs iPhone 9 in letzter Minute zu telefonieren. – Vergebens.

Mit Eddy Cue klappte schließlich ein Telefonat über FaceTime Audio, allerdings schaltete der Service-Chef aus Versehen auf Videoübertragung um, sodass im Hintergrund aufflog, dass er gerade dabei war, sich ein Disney+ Abo zu holen. Seine Frau sei bei gemeinsamen Apple TV+-Abenden reihenweise eingenickt, so mies und langweilig wären die Serien gewesen. Cook drückte Cue daraufhin verärgert weg.

Ob wir Skype vielleicht auch unter den Standardapps von iOS 14 finden werden, wird sich zeigen. Die Apple interne Quelle war übrigens in der Vergangenheit meistens einmal im Jahr mit guten Leaks aufgefallen.

