Facebook Watch-App für Apple TV komplett eingestellt

Facebook hat mit massiven Problemen zu kämpfen, immer mehr Nutzer verbringen immer weniger Zeit auf dem sozialen Netzwerk. Dem versucht Facebook mit mehr Video-Funktionen entgegenzusteuern. Da mutet es jedoch etwas seltsam an, dass Facebook ausgerechnet die Watch-App auf der Apple TV eingestellt hat.

Facebook Watch-App eingestellt

Facebook Watch ist eine dedizierte App zum Ansehen von Facebook-Videos und Livestreams auf Fernsehern mithilfe der Apple TV. Die ist jedoch eingestellt worden und Facebook hat sämtliche Zugriffe vollständig entfernt. Dies ging mit einem Update einher, bei dem auch das Logo geändert wurde. Wenn Benutzer jetzt versuchen, auf Facebook Watch auf tvOS zuzugreifen, erhalten diese eine Meldung, dass die App „nicht mehr verfügbar“ ist und dass die Videos auf der Facebook-Website angesehen werden können. Interessant ist jedoch, dass die offizielle App nach wie vor im App Store auf der Apple TV erhältlich ist.

Apple TV fehlt Webbrowser

Der Verweis, dass die Watch-Streams von Facebook im Browser anzusehen sind, ist hier jedoch nicht relevant. Denn die Apple TV hat keinen nativen Webbrowser, was seit Langem bemängelt wird. Hier muss man sich also mit AirPlay behelfen, wenn man einen Watch-Stream auf dem Fernseher anschauen will. Augenscheinlich hat Facebook die Watch-App nur für tvOS eingestellt, für die anderen Plattformen ist diese nach wie vor verfügbar. Facebook stellte die App für die Apple TV im Jahr 2017 zur Verfügung.

