Exklusivdeal bei Apfelpage: Meross-Smart Thermostat mit 30% Preisnachlass

Von den Temperaturen her ist aktuell definitiv der Winter eingetreten und man muss dementsprechend heizen. Doch Heizen war zumindest in Deutschland dank der zum Januar 2022 eingeführten CO2-Steuer noch nie so teuer. Da lohnt sich die Anschaffung eines smarten Thermostats auf jeden Fall und es steigert den Komfort. Passend haben wir dazu einen Exklusivdeal für Euch.

Meross Smart Thermostat im exklusiven Angebot

Meross bietet seit geraumer Zeit auch ein smartes Thermostat in Kombination mit der dazugehörigen Bridge an. Das Thermostat selbst ist rund und weist zudem ein Display auf der Front auf, viele andere Thermostate verbauen das oben. Das hat den Vorteil, dass dort wesentlich mehr Informationen dargestellt werden können. Das Starterkit kostet faire 76,99€ und ist aktuell mit einem Rabatt von 15% gelistet. Doch das war uns noch nicht genug! Deshalb haben wir noch einen Rabattcode ausgehandelt, mit dem ihr weitere 15% sparen könnt. Gebt an der Kasse einfach den Rabattcode M7BJKXEZ ein und ihr bezahlt nur noch 53,89€

