Exklusiv: Refurbished iPhones günstig wie nie mit Smarando aus Deutschland [Weihnachtsdeal]

Sucht ihr für Weihnachten noch nach einer günstigen Möglichkeit, an die iPhones vom letzten und vorletzten Jahr zu kommen? Dann haben wir heute in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Smarando einen wirklich coolen Deal. Aktuell spart ihr auf die iPhone 12 minis bis zu 300 Euro. Alles lokal refurbished in Baden-Württemberg!

Die iPhone-Preise für Neugeräte sind zuletzt ja in wirklich absurde und objektiv unfaire Höhen geschossen. Refurbished-Anbieter sind die moderne Gegenlösung, doch viele davon werden heute zum Massenmarkt ohne gute Qualitätsprüfung. Sie sitzen zudem oft mit Holdings im Ausland. Smarando aus Wildberg geht deswegen einen anderen Weg. Die Firma von Andreas Gärtner, Benjamin Köhler und Timo Schechinger verkauft aufpolierte iPhones, und zwar alle Modelle vom 7 bis hin zum 13 Pro. Das läuft sehr erfolgreich, da sich die Gründer noch persönlich um die Beschaffung der Geräte kümmern. Gerade bei Refurbished Produkten ist die Herkunft für die Lebensdauer und den Akkuzustand sehr wichtig.

„apfel20“: Mit Apfelpage-Gutschein spart ihr bis Weihnachten

Wenn ihr für euch selbst oder für andere als Geschenk zu Weihnachten ein iPad, AirPods oder iPhone sucht, dann solltet ihr bei Smarando definitiv vorbeischauen. Alle Apfelpage-Leser profitieren bis Weihnachten mit unserem exklusiven Gutschein „apfel20“. Damit spart ihr auf alle schon bestehenden guten Deals nochmals 20 Euro.

Der Gutschein ist bis Weihnachten gültig und kann einfach beim Check-out an der Kasse eingegeben werden (unter „Rabatt-Code eingeben“). Kein Mindestbestellwert und der Versand sind wie immer gratis. Zum Beispiel empfehlen wir folgende spannenden Deals:

Besonders günstig sind momentan die iPhone 12 mini, spart ihr 20 € gegenüber ähnlichen Mitbewerbern (mit unserem Coupon dann also 40 € günstiger)

Und natürlich sind auch alle anderen iPhone-Modelle sowie AirPods und iPads verfügbar bei Smarando.

→ Smarando entdecken: zur Webseite

Was macht Smarando speziell?

Beim Kauf eines Smarando-Gerätes werdet ihr tatsächlich noch von echten Menschen online bedient und beraten. Während auf Konkurrenzplattformen zumeist nur mehr Chatbots und Automatisierungen zum Einsatz kommen, sitzen die drei deutschen Gründer persönlich hinter der digitalen Theke und beantworten Fragen zur Herkunft der Geräte, Auswahl des richtigen iPhones uns sogar Support beim Einrichten der Produkte. Apropos Herkunft: Smarando bezieht seine iPhones aus der Umgebung und legt auch hier Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb sind nicht immer alle Konfigurationen direkt verfügbar.

Auch der faire Umgang mit den Zulieferern ist den Gründern wichtig. Das gilt dann auch für die Kunden, denn Smarando nimmt ausschließlich erstklassige gebrauchte Ware an. Das bedeutet, dass es optisch kaum einen Unterschied zu neuen Geräten gibt. Man kennt dies von vielen Refurbished-Shops anders.

Nicht zuletzt unterstützt ihr mit Smarando eine lokale Firma aus Deutschland und keine Millionen-finanzierte Plattform, die gefühlt mehr für Werbung als ihre Produkte ausgeben.

→ Smarando entdecken: zur Webseite

Diese Vorteile habt ihr bei Smarando

Nachhaltigkeit und Lokalität sind schön und gut. Aber das Produkt muss ja am Ende taugen, sonst hilft jedes lokale Startup nichts. Smarando ist deshalb mehr als nur diese edlen Begriffe, wie uns die Gründer verraten:

Alle iPhone-Modelle , Farben, Speichervarianten vom iPhone 6s bis 13 Pro werden angeboten

, Farben, Speichervarianten vom iPhone 6s bis 13 Pro werden angeboten Transparenz zur Herkunft der Geräte wird gewährleistet

zur Herkunft der Geräte wird gewährleistet Keine Anmeldedaten oder Registrierung sind nötig

oder Registrierung sind nötig iPhones können auch verkauft werden

werden Persönlicher Kontakt zu den Verkäufern selbst

zu den Verkäufern selbst Kostenlose Beratung und Betreuung per Chat und Telefon

und Betreuung per Chat und Telefon 1 Baum in Deutschland wird gepflanzt für jede Bestellung

iPhones verkaufen über Smarando

Ein ebenso spannendes „Feature“ von Smarando ist deren Ankauf-Abteilung. Auch das macht die junge Firma anders als die Mitbewerber, die meist nur Plattform oder Verkäufer sind. Smarando kauft euer iPhone laut deren Homepage „für einen fairen Preis“ ab. Im Vergleich zur Konkurrenz bekommt ihr in unserem Kurztest zwar nicht mehr Geld, aber ihr wisst, dass das iPhone hier wieder einen zweiten Besitzer im Umland findet. Die Gutschrift bekommt ihr zudem meist schon 1 Tag nach Sendungseingang. Hier steht der Nachhaltigkeitsbegriff wohl höher.

Übrigens: Sogar total kaputte iPhones können abgegeben werden. Dafür bekommen Nutzer dann einen Gutschein auf Smarando und die Gewissheit, dass der Shops die Geräte recycelt.

Künftig möchte Smarando deren Sortiment noch mit Produkten wie AirPods, iPads und Macs erweitern. Die Firmenphilosophie soll dabei dieselbe bleiben: persönlicher Kontakt, lokale Wurzeln, fairer Umgang mit den Zulieferern und Transparenz.

Mit diesen Werten geben wir Smarando sehr gerne die Plattform auf Apfelpage und sind stolz, dass sie uns als erstes Medium in Deutschland dafür ausgewählt haben. Natürlich wurden wir wie oben beschrieben beim Artikel unterstützt, diese Transparenz findet ihr ja auch bei uns!

„apfel20“: Bei uns spart ihr bis Weihnachten exklusiv

Erneut möchten wir euch auf den iPhone-Deal hinweisen, den ihr bei uns für Smarando bekommt. Mit dem Code „apfel20“ spart ihr 20 Euro auf euren Warenkorb. Damit kommt ihr noch günstiger als mit den bereits bestehenden Deals an die meisten Refurbished iPhones.

Der Gutschein ist bis Weihnachten gültig und kann einfach beim Check-out an der Kasse eingegeben werden (unter „Rabatt-Code eingeben“). Kein Mindestbestellwert und der Versand sind wie immer gratis.

→ Smarando entdecken: zur Webseite

-----

