Ex-Sicherheitschef: Apple und Google haben riesigen Einfluss auf Entwicklungen bei Twitter

Twitter kann sich auch unter neuer Führung nicht in eine Plattform ohne Regeln verwandeln, verdeutlicht der ehemalige Chef der Sicherheit auf der Plattform Yoel Roth. Das liege nicht nur an Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen Twitter verfügbar ist, vor allem Apple und Google haben großen Einfluss auf die übrigen Plattformbetreiber.

Diese Aussagen von Yoel Roth erinnern etwas an die Versuche der Bundesregierung, mit Telegram in Kontakt zu kommen, um die Zusammenarbeit mit deutschen Strafverfolgern zu erzwingen. Diese Versuche blieben lange recht hilflos, bis sich Apple erbarmte und den Kontakt herstellte. Genau auf diesen Einfluss der großen App Store-Betreiber will Yoel Roth hinaus, wenn er in der New York Times über seine Gründe für den Weggang von Twitter spricht.

Er hatte die Plattform unter der Führung von Elon Musk zügig verlassen: In einem Unternehmen, das nur einseitige Regeln kennt, werde er nicht für die Aufrechterhaltung eines geregelten Gesprächsklimas gebraucht, erklärte er trocken.

Apple und Google haben große Macht

Auch unter Elon Musk müsse Twitter sich an Recht und Gesetz halten, wurde nach der Übernahme vielfach erklärt. Das stimmt zwar, bis das Recht jedoch zur Geltung kommt, kann es im Einzelfall dauern. Deutlich schneller wirken Maßnahmen der großen App Store-Betreiber. Wenn Google und Apple zu dem Schluss kommen, Twitter verstoße gegen ihre Nutzungsregeln, könne das geschäftsschädigend sein, so der Ex-Twitter-Sicherheitschef – ein Euphemismus.

Wenn das passiert, sind die Auswirkungen für jede App sofort existenziell und verheerend. Ein Ausschluss aus dem App Store und Play Store kann jede kleinere App buchstäblich in en Staub stoßen, größere Dienste werden angezählt. Wenn Nutzer etwa nur noch über die Twitter-Homepage den Dienst nutzen können, würde dieser sich von diesem Schlag kaum erholen. Auch die Rezensionen in den App Stores können erheblichen Einfluss auf den Erfolg einer App haben und Probleme für den Betreiber bedeuten.

In einer Frühren Meldung haben wir das Chaos bei Twitter der letzten Tage näher beleuchtet. Ob Elon Musk den Dienst tatsächlich an die Wand fährt, muss sich noch zeigen.

