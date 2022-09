Home Smart Home Eve demonstriert auf der IFA 2022 den neuen Standard matter

Die IFA 2022 ist in vollem Gange, wobei das Wort „voll“ nicht ganz zutrifft. Auf der diesjährigen IFA sind einige Schwergewichte erst gar nicht vertreten, zudem sind die Ausstellungsflächen in den Hallen deutlich auseinandergezogen. Das gilt auch für Halle 5.2, welche die Smart-Home-Hall ist. Eve ist jedoch vor Ort und gibt einen Ausblick auf den neuen Standard matter.

Eve demonstriert matter

matter ist ein Standard, der nach dem Willen der Connectivity Standard Alliance endlich für eine Interoperabilität zwischen all den teilnehmenden Herstellern sorgen soll. Was in der Theorie gut klingt, scheint auch in der Praxis zu funktionieren. Eve hat dafür einen Aufbau ins Leben gerufen, mit dessen Hilfe sich eine Eve Energy mit einem Google Nets Hub 2 steuern lässt – dieser funktioniert bekanntlich mit dem Google Assistant, während Eve sich bisher nur auf HomeKit versteht.

Auf beeindruckend unspektakuläre Art und Weise sorgt matter dafür, dass sich die verschiedenen Smart-Home-Plattformen untereinander steuern lassen. Befehle über den Google Nest Hub 2 werden direkt und ohne Verzögerung umgesetzt.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Eve die frustfreie Einrichtung auf alle Matter-fähigen Thread Geräte zu bringen. Diese vollautomatische Einrichtung, die neue Geräte direkt beim ersten Einschalten hinzufügt, sowie unsere Unterstützung von Matter über Thread auf Millionen von neuen und bestehenden Echo- und Eero-Produkten, sind wichtige Schritte, um eine reibungslose Benutzererfahrung für das Smart Home zu erreichen”.

Potenzial wird nur angedeutet

Eve zeigt hier nur einen einfachen Versuchsaufbau, doch der funktioniert beeindruckend gut. Es ist also leicht auszurechnen, welch immenses Potenzial in dem neuen Standard steckt. Kunden von Eve können bei Rollout direkt davon profitieren, bereits 14 Geräte sind dank Implementierung von Thread mit dem neuen Standard kompatibel.

„Matter kommt diesen Herbst, und Eve ist startklar. Eine ganze Palette von Thread-fähigen Eve-Geräten steht bereit, das Tor zur Zukunft des Smart Home aufzustoßen“.

Einen offiziellen Marktstart für matter gibt es nicht: Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich, dass am 22. Oktober 2022 die finale Sitzung der CSA abgehalten werden soll. Kurz danach könnte der Standard die Freigabe bekommen

Neue Hardware: Nur teilweise in Deutschland

Weiterhin hat Eve auch neue Hardware mitgebracht, wovon nicht alles in Deutschland verfügbar ist. Dementsprechend konzentrieren wir uns nur auf das, was es hierzulande zu kaufen gibt. Da wäre einmal die Eve Outdoor Cam, die es nun auch als weißes Modell gibt.

An der Hardware hat sich nichts geändert, alle Details dazu könnt Ihr hier nachlesen. Der neue Eve Light Switch mit Thread ist ausschließlich für den US-Markt vorgesehen, deshalb erwähnen wir diesen nicht

Eve MotionBlinds: Neue Motorvarianten

Eve MotionBlinds wächst zu einer Produktfamilie heran, denn künftig gibt es neben Eve MotionBlinds für Rollos auch Eve MotionBlinds für Jalousien (nur Europa) und Eve MotionBlinds für Wabenplissees. Luxuriös und zeitlos ist die Kollektion Eve MotionBlinds für Jalousien, die es sowohl in Holz als auch einem speziellen Aluminium verfügbar ist. Egal welches Material und welche Farbe, Eve MotionBlinds für Jalousien laden zum Experimentieren mit Licht und Schatten ein. Privatsphäre auf Knopfdruck über das iPhone oder ganz einfach per Siri. Die Produktlinie Eve MotionBlinds für Wabenplissees sind darauf optimiert, das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern und gleichzeitig Energie zu sparen. Mit der Auswahl an hochwertigen Materialien will Eve zudem hervorragende Dämmeigenschaften gewährleisten.

