Home Hardware Eve Energy Outdoor ist ab sofort bestellbar

Eve Energy Outdoor ist ab sofort bestellbar

Anfang des Jahres zeigte Eve System eine Außensteckdose, mit dessen Hilfe man die Leistung von Balkonkraftwerken nachverfolgen kann. Kurz vor der anstehenden IFA 2020 kommt das Produkt nun endlich in den Handel.

Eve Energy Outdoor

Rein optisch orientiert sich die Eve Energy Outdoor am aktuellen Eve Aqua und sorgt so für einen direkten Wiedererkennungswert. Speziell für den Einsatz in Garagen oder auf dem Balkon entwickelt, sollen an der Eve Energy Outdoor verschiedene Geräte wie Lampen, Pumpen, E-Bike-Ladegeräte oder eben ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden können. Die gleichnamige Eve-App bietet dann entsprechende Werte bezüglich des Energieverbrauchs. Die Steckdose ist nach IP44 zertifiziert und somit gegen Spritzwasser geschützt. Nutzer können die Eve Energy Outdoor über Sprachbefehle, die Eve-App, den eingebauten Schalter oder automatisierte Zeitpläne steuern.

Das Datenblatt

Mit den Maßen von 83 x 83 x 67 mm (H x B x T) hält sich die Größe in Grenzen und kann im Temperaturberiech zwischen -25° C und maximal 40°C genutzt werden. Die maximale Last beträgt 16 Ampere.

Eingebunden wird die Eve Energy Outdoor via Thread in das heimische Netzwerk und ist damit auch Matter-kompatibel. Zur Erinnerung, es braucht also einen Thread-Border-Router wie ein aktuelles Apple TV oder einen aktuellen HomePod.

Preise und Verfügbarkeit

Die Vorstellung der Eve Energy Outdoor erfolgte bereits Anfang des Jahres, ab heute ist sie dann auch offiziell im Handel verfügbar. Die UVP ist Eve-typisch recht hoch angesetzt und beträgt 79,95 Euro. Die smarte Außensteckdose kann ab sofort bei Amazon bestellt werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.