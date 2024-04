Home Hardware eufy X10 OMNI Pro ab sofort bestellbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. April 2024 um 21:24 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Der Markt an Staub- und Wischrobotern wächst unaufhörlich, nahezu jeder Hersteller bringt gefühlt im Monatstakt neue Geräte auf den Markt. Dazu zählt auch der X10 OMNI Pro von eufy, der ab sofort für deutlich unter 1000 Euro in den Handel geht. Wir haben die Details.

X10 OMNI Pro

Das Gerät lässt sich weitestgehend als Kombination aus den bisherigen Flaggschiffmodellen des Herstellers beschreiben: Der eufy X10 Pro Omni vereint die kraftvolle Mopp-Reinigung des eufy X9 Pro mit der smarten Pro-Entwirrkamm-Technologie des eufy X8 Pro. Mit dieser Kombination erzielt der neue Saug- und Wischroboter eine unschlagbare Reinigungsleistung auf allen Böden.Ausgestattet mit einer All-in-One-Reinigungsstation kann der X!0 OMNI Pro seinen Staubbehälter selbstständig entleeren, die Wischpads automatisch auswaschen und Wischwasser nachfüllen lassen. Die Tanks dafür fassen 3 Liter, der bakteriostatische Staubbeutel hat ein Fassungsvermögen von 2,5 Liter.

Für die Navigation setzt der eufy X10 Pro Omni auf eine Kombination aus Laser- und Kameratechnik, mit deren Hilfe das Gerät nicht nur zielsicher kartografieren und sich im Einsatzbereich bewegen kann, sondern laut der Produktbeschreibung auch Hindernisse wie Spielzeug oder dergleichen zuverlässig erkennt. Diese Funktionen stehen auch im Dunklen zur Verfügung, da der Roboter die Hinderniserkennung mithilfe einer LED-Leuchte unterstützen kann. eufy betont, dass die für diesen Zweck erfassten Bilder ausschließlich der Hinderniserkennung dienen und nicht gespeichert werden.

Für besondere Reinigungskraft beim Nasswischen soll die Tatsache sorgen, dass die beiden Wischmopp-Scheiben mit jeweils drei Umdrehungen pro Sekunde rotieren und dabei mit einer Kraft von einem Kilogramm gegen den Untergrund gepresst werden. Teppiche werden während des Reinigungsvorgangs automatisch erkannt und die Wischmopps heben sich beim Überfahren um zwölf Millimeter an. Der X10 OMNI Pro verfügt über eine Rollbürste mit einer Kombination aus Gummilippen und Borsten, die in Kombination mit der Saugleistung von 8000 Pascal auch Tierhaaren zuverlässig zu Leibe rücken soll.

Preise und Verfügbarkeit

Kosten Spitzenmodelle anderer Hersteller mittlerweile gut 1500 Euro, ist eufy überraschend genügsam und verlangt für den X10 OMNI Pro gerade einmal 799 Euro. Dafür ist auch eine Trocknung der Wischpads bei bis zu 45°C an Bord. Noch ein Wort zur Kantenreinigung: Ausfahrbar ist der Mop nicht, dafür soll der X10 OMNI Pro an Kanten in einem ganz bestimmten Winkel anfahren und so für ein nahtloses Reinigungserlebnis sorgen.

