Es ist offiziell: Apples iPhone-Keynote steigt in zwei Wochen

Es ist offiziell: Apple stellt sein neues iPhone 15-Lineup in zwei Wochen vor. Damit bestätigen sich im Vorfeld aufgekommene Spekulationen um den Termin.

Das Raten um einen Termin für die September-Keynote von Apple hat ein Ende: Apple hat den Termin nun offiziell gemacht.

Das iPhone 15 wird am 12. September abgehalten werden, gegen Abend deutscher Zeit und wohl als virtuelle Veranstaltung, wie in den letzten Jahren auch schon. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Wonderlust“.

Das Event fällt auf einen Dienstag und startet um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Neue iPhones, neue Apple Watch, neue Software

Vorgestellt wird das iPhone 15, das wohl in vier Versionen erscheinen wird: Erwartet wird das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Ob alle Modelle gleichzeitig in den Verkauf gehen werden, ist nicht klar. Zwei der vier neuen iPhones, die Pro-Modelle, werden den neuen A17-Chip besitzen, der im 3nm-Verfahren gefertigt sein wird.

Diese werden auch in dem neuen Titangehäuse kommen, das das bisherige Edelstahl-Kleid ablösen wird. Das iPhone 15 Pro Max dürfte zudem über die Periskop-Kamera verfügen, exklusiv im iPhone.

Neben den vier neuen iPhones werden auch neue Modelle der Apple Watch erwartet: Konkret dürfte Apple die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 vorstellen, beide werden dem Vernehmen nach mit einem neuen und stärkeren Chip ausgestattet sein.

Begleitet wird die neue Hardware von neuer Software: Die neuen Hauptversionen der Apple-Systeme von iOS 17 über macOS Sonoma und tvOS 17 werden als finale Versionen für alle Nutzer veröffentlicht werden.

