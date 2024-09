Home Sonstiges Erste Hands-On-Videos von Apple Watch Series 10, AirPods Max und AirPods 4

Apple hat uns diese Woche einiges an neuer Hardware präsentiert. Noch während der Veranstaltung am Montag sind dabei erste Hands-On-Videos entstanden, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Die zehnte Version der Apple Watch sowie die schwarze Ultra lassen sich bereits vorbestellen und sind ab dem 20.09. erhältlich. Genau so verhält es sich bei allen neuen AirPods.

Für echte Reviews müssen wir uns also noch etwas gedulden. The Verge hat jedoch erste Eindrücke geteilt, die das Magazin nach der Keynote eingefangen hat. Im Video ist die neue Apple Watch Series 10 zu sehen, wir haben es euch hier eingebettet.

AirPods 4: Kleines USB-C-Case und mit Geräuschunterdrückung

Auf den ersten Blick etwas verwirrend ist das neue Line-up der AirPods. Die AirPods 4 kommen nun in zwei Versionen. Eine davon hat Active Noice Cancellation (ANC), allerdings ohne die Silikon-Aufsätze der AirPods Pro. Diese dichten den Gehörgang noch besser an, gemeinsam mit der Lautstärke-Steuerung durch Wischen am AirPods-Stil sind das die einzigen Hardware-Features, welche AirPods 4 mit ANC und AirPods Pro noch unterscheiden. Softwareseitig gibt es die neuen Gesundheitsfeatures ausschließlich für die AirPods Pro 2, Apfelpage berichtete.

Im Video von CNET sind sowohl die AirPods 4 als auch die leicht überarbeitete Version der AirPods Max zu sehen.

Sind die Produkte interessant für euch? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch eine neue Apple Watch oder neue AirPods holt oder schon bestellt habt.

