Erste AirPods 3-Bilder | iPhone 12 Pro stresst Apples Lieferketten | so viele ARM-Macs könnten verkauft werden – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Heute startet also die zweite Runde des iPhone 12. Das selbe Spiel: Um 14:00 Uhr geht es los und wer zuerst kauft… naja, aber vielleicht wartet man dann trotzdem noch eine ganze Weile. Denn wie sich zuletzt angedeutet hat, machen sich neue Probleme bereit, die Lieferzeiten lang werden zu lassen. Damit willkommen zur letzten Etappe vor dem verdienten Wochenende.

Apples AirPods 3 kommen wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Zuletzt sind nun erstmals Bilder aufgetaucht, die zeigen könnten, wie die nächste Generation der AirPods aussieht. Wie die sich nun im Ohr verhält, muss man abwarten, vielleicht entsteht ja so eine Art Kompromiss zwischen In-Ear und dem aktuellen Design.

Das iPhone 12 Pro wird für Apple zum Problem

Ausgerechnet zur Weihnachtszeit hat Apple Probleme mit der Fertigung des iPhone 12 Pro. Es unterscheidet sich in einigen Aspekten vom iPhone 12, einer davon ist der LiDAR-Chip und hier greift Apple inzwischen aus der Not heraus zu Komponenten, die für das iPad Pro bestimmt waren. Auch mit den Power-Management-Chips gibt es Probleme in der Lieferkette, hier gibt’s die Infos. Mit Pech kommt eine heute aufgegebene Bestellung erst im Dezember.

So erfolgreich könnten die ersten ARM-Macs werden

Wir wissen ja inzwischen, dass Apple kommenden Dienstag neue MacBooks vorstellt. Maximal dürften es drei neue Modelle werden, alle mit Apple Silicon. Aus Mutmaßungen aus Apples Lieferkette ging nun hervor, dass Apple eine ganze Menge Macs in den nächsten Monaten zu verkaufen bestrebt ist, hier gibt’s die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es war einmal ein Spielestudio. Dem wurde einer seiner erfolgreichsten Titel aus dem App Store verbannt. Auch die Gerichte halfen in dieser Situation nicht weiter. Drum versucht man nun, auf einem ganz ausgefuchsten Pfad wieder ins Geschäft zu kommen und das könnte vielleicht sogar funktionieren.

Qualcomm geht’s durchs iPhone gut.

5G im iPhone ist nicht nur für Apple ein Meilenstein, Qualcomm profitiert davon auch ganz außerordentlich. Die letzte Quartalsbilanz wurde vor allem durch das iPhone 12 deutlich beflügelt und das war laut Qualcomm erst der Anfang.

Apple verteilt massenhaft Updates.

Und dann hat Apple gegen Abend noch ein ums andere Update an die Nutzer verteilt und mit ihnen nervige Bugs beseitigt und neue Funktionen nachgereicht: iOS 14.2 / iPadOS 14.2 ist da, dito watchOS 7.1, tvOS 14.2 und noch ein GM von macOS Big Sur – und ach ja, macOS Catalina hat noch ein ergänzendes Sicherheitsupdate bekommen.

Kommt ihr mal gut durch den Tag!

-----

