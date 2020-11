Home Betriebssystem macOS Big Sur: GM von Version 11.0.1 erreicht Entwickler

macOS Big Sur: GM von Version 11.0.1 erreicht Entwickler

Apple hat heute Abend auch die GM-Version von macOS Big Sur an die Entwickler verteilt. Interessant hierbei: Es wurde macOS Big Sur 11.0.1 als GM ausgegeben. Damit dürfte auch diese Version als erste macOS BigSur-Version für alle Nutzer kommen.

macOS Big Sur ist die einzige Aktualisierung, die Apple bis jetzt noch nicht an die Allgemeinheit verteilt hat. Nun aber ist zumindest ein Ende der Beta in Sicht. macOS Big Sur hat heute auch seine GM-Version erhalten. Allerdings ist dies die Version 11.0.1. Vor einer Woche hat Apple die erste Beta dieses ersten Updates von Big Sur nach der Veröffentlichung für alle Nutzer an die Entwickler gegeben. Nun ersetzt die GM-Version die alte Beta-Reihe, so dürfte macOS Big Sur also auch in Version 11.0.1 für alle Nutzer kommen.

Veröffentlichung von macOS Big Sur steht kurz bevor

Das wiederum könnte darauf hindeuten, dass man sich entschieden hat, die in der alten Fassung von macOS Big Sur noch enthaltenen Probleme den Endkunden nicht zuzumuten und die Entwicklung vor der Veröffentlichung für alle Nutzer auf die 11.0.1-Version umzustellen, falls das zutrifft, wäre das eine gute Nachricht für den Nutzer.

macOS Big Sur könnte zur Keynote in der kommenden Woche für alle Nutzer veröffentlicht werden, womöglich am Dienstag Abend.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!