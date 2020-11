Home Apple Neue Lieferschwierigkeiten: iPhone 12 Pro-Nachfrage überfordert Zulieferer

Neue Lieferschwierigkeiten: iPhone 12 Pro-Nachfrage überfordert Zulieferer

Apple hat Probleme, die starke Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro (Affiliate-Link) zu befriedigen. Diese rühren vor allem daher, dass einige Komponenten knapp zu werden beginnen. Um lange Lieferzeiten zu vermeiden, versucht Apple teilweise auf Komponenten aus dem iPad zurückzugreifen, dennoch müssen sich Kunden auf längere Wartezeiten einstellen.

Glück hat, wer sein iPhone 12 Pro schon früh bestellt oder bereits geliefert bekommen hat. Aktuell steigen die Lieferzeiten wieder. Einige Kunden, die heute ein iPhone 12 Pro bestellen, können erst Ende November oder Anfang Dezember mit ihrer Lieferung rechnen.

Hintergrund der neuerlich langen Lieferzeiten ist eine akute Knappheit an Komponenten: Zuletzt sind es vor allem die Power-Management-Chips für das iPhone 12 Pro, die nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen. Obwohl Apple auf mehrere Zulieferer setzt, werden die Komponenten knapp. Das liegt einerseits an den durch die Pandemie noch immer belasteten Lieferketten, andererseits an einem gesteigerten Chip-Bedarf. 5G-Smartphones benötigen zwischen 30% und 40% mehr Chip-Komponenten, als LTE-Modelle, das geht aus Aussagen des größten Halbleiteruaftragsfertigers der Welt TSMC aus dem Oktober hervor.

Weihnachtsgeschäft wird zum Flaschenhals für das iPhone 12 Pro

Apple versucht, dieser Problematik zu begegnen, indem man teils auf Komponenten setzt, die für das iPad bestimmt sind. Das iPad Pro setzt ebenfalls den LiDAR-Sensor ein, der auch im iPhone 12 Pro steckt. Auch diese Komponente wurde zuletzt knapp, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Außerdem hat Apple Prioritätsvereinbarungen mit verschiedenen Fertigern, die eine bevorzugte Behandlung der Aufträge aus Cupertino vorsehen. Ob das reicht, alle Bestellungen im Weihnachtsgeschäft halbwegs pünktlich auszuliefern, muss sich noch zeigen. Wie zuvor berichtet, wurde Apple von der starken Nachfrage nach dem teureren Pro-Modell überrascht.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!