Home Betriebssystem iOS 14.2 / iPadOS 14.2 für alle ist da: Diese Neuerungen gibt es

iOS 14.2 / iPadOS 14.2 für alle ist da: Diese Neuerungen gibt es

Gerade eben hat Apple iOS 14.2 und iPadOS 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieser Schritt hatte sich bereits angedeutet. Zuvor war schon die GM-Version des Updates an die Entwickler verteilt worden.

Apple hat heute Abend iOS 14.2 und iPadOS 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update hatte sich bereits angedeutet, da zuvor schon die GM-Version an die Entwickler verteilt worden war, die in der Regel die letzte Vorabversion eines Updates ist.

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 kann wie üblich über Einstellungen > Allgemein > Software-Update am Gerät geladen und installiert werden. Die Aktualisierung wird ebenfalls wie üblich nach und nach ausgerollt. Falls ihr das Update noch nicht angezeigt bekommt, habt einfach ein wenig Geduld.

Das ist neu in iOS 14.2

iOS 14.2 bringt unter anderem das neue Intercom-Feature. Damit können Nutzer per Siri Durchsagen von einem HomePod zu einem anderen oder an iPhones oder iPads machen. Sie können auch an definierte Gruppen von Geräten im Smart Home oder per CarPlay in ein Auto geschickt werden.

Weiterhin kommen über 100 neue Emojis auf iPhone und iPad, die Bestandteil von iOS 14.2 sind, hier mehr dazu.

Und schließlich bringt iOS 14.2 ein neues Widget für Shazam, die Musikerkennung kann auf Wunsch in Zukunft direkt mit einem Klick aus dem Kontrollzentrum heraus gestartet werden.

Alle Neuerungen im Detail

Nachfolgend die Notizen von Apple zum Update auf iOS 14.2:

• Mehr als 100 neue Emojis, darunter Tiere, Nahrungsmittel, Gesichter, Haushaltsobjekte, Musikinstrumente, genderneutrale Emojis und mehr.

• Acht neue Hintergrundbilder sowohl für den Hell- als auch für den Dunkelmodus.

• Die Lupe kann Personen in der Nähe erkennen und mithilfe des LiDAR-Sensors im iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max die Entfernung zu den Personen melden.

• Unterstützung für die iPhone 12 Lederhülle mit MagSafe.

• Durch optimiertes Laden der AirPods-Batterien wird die Batteriealterung verzögert, da die AirPods durch eine spezielle Ladelogik seltener vollständig aufgeladen sind.

• Mitteilungen zum Lautstärkepegel der Kopfhörer warnen vor zu hohen Lautstärken, die zu einer Schädigung des Gehörs führen können.

• Neue AirPlay-Steuerelemente ermöglichen das Streaming von Unterhaltungsmedien im gesamten Haushalt.

• Intercom-Unterstützung für den HomePod und den HomePod mini mit dem iPhone, iPad, der Apple Watch, den AirPods und CarPlay.

• Möglichkeit, den HomePod über Apple TV 4K für die Audiowiedergabe in Stereo, mit Surround-Sound und Dolby Atmos zu verwenden.

• Option zur Übermittlung von anonymisierten Statistikdaten zu Begegnungsmitteilungen an teilnehmende Gesundheitsbehörden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!