Erfolgreicher Leaker: iPhone 17 Pro-Kamera wird neu angeordnet

Das Kamera-Layout des Pro-iPhone ist seit dem iPhone 11 Pro mehr oder weniger unverändert. Lediglich in der Größe der Linsen hat sich in der Dreiecks-Konstellation etwas getan. Mit dem iPhone 17 Pro scheint Apple ein neues Kamera-Design einführen zu wollen.

Das berichtet ein bekannter Leaker auf Weibo, der schon öfter richtig lag. „Digital Chat Station“ will an Informationen in Apples Lieferkette gekommen sein und teilt ein Bild von einem iPhone mit drei horizontalen Linsen. Rechts daneben befinden sich der Blitz sowie der Lidar-Sensor.

Neues Layout soll 2025 kommen

Zudem geht er davon aus, dass die Umstellung bereits im kommenden Jahr mit dem iPhone 17 Pro erfolgt. Nähere Details zur Linsenanordnung – also welche Linse welchen Platz bekommt – kann er nicht nennen. Bisher hat Digital Chat Station sowohl die neue Telephoto-Linse im iPhone 16 Pro, als auch den größeren 48 MP-Sensor richtig vorhergesagt.

Eine Neuanordnung macht vor dem Hintergrund, dass die meisten Aufnahmen im Hochformat aufgenommen werden, durchaus Sinn. Dagegen spricht allerdings das soeben geänderte Layout beim Basis-iPhone 16, um Spatial Videos im Querformat zu ermöglichen. Außerdem ähnelt die neue Anordnung zu sehr den aktuellen Google Pixel-Modellen, was dem iPhone seinen Wiedererkennungswert nehmen würde.

Was haltet ihr von der vermeintlichen Neuanordnung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

