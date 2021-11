Home Daybreak Apple Entwickler: Apple stiehlt unser Geld | Tim Cook polarisiert gegen Sideloading | Meta könnte Apple bei VR auspunkten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple und Meta werden sich in Zukunft womöglich einen erbitterten Konkurrenzkampf liefern, der sich in Sphären abspielt, die heute zum Teil noch nicht einmal erschlossen sind, das vermuten Beobachter. Ob es allerdings tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten. Damit willkommen in der Zukunft – gut, willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple hat aktuell noch keine eigene VR-Brille im Sortiment, anders als Meta, das vor allem im Gamingsektor. Doch auch Meta arbeitet an weiteren Mixed REality-Produkten, während Apple vielleicht kommendes Jahr seine erste MR-Brille vorstellt. Mark Gurman von Bloomberg glaubt nun an einen harten Wettbewerb zwischen Meta und Apple im Bereich VR-Headsets, in dem Meta versuchen könnte, vor allem über den Preis zu punkten. Aber auch bei Smartwatches und in weiteren Bereichen muss sich Apple in Zukunft wohl auf heftige Konkurrenz gefasst machen, mehr dazu hier.

Entwickler ärgern sich über Apple

Apple lässt nichts unversucht, um weiter Gewinn aus dem App Store zu schlagen: Das Unternehmen schaltet offenbar Werbung bei Google, die dazu führt, dass Nutzer in den App Store gezogen werden, so versucht Apple, die 30% Provision auf jeden Fall einzustreichen, auch wenn es bald prinzipiell möglich sein dürfte, auch am App Store vorbei Zahlungen durchzuführen. Diese Praxis kostet viele Entwickler viel Geld, hier dazu mehr.

Tim Cook übt sich im Polarisieren

Ein iPhone mit geöffnetem App Store für Sideloading, das sei wie ein Auto ohne Gurte, zu dieser durchaus steilen These ließ sich Applechef Tim Cook neulich in einem Interview hinreißen. Hintergrund ist eben die drohende Öffnung des App Stores für alternative Zahlungen – wie auch die drohende zwangsweise Einrichtung eines alternativen App-Vertriebs, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat wieder mehr Fahrer hinter das Steuer eines Apple Car gesetzt. Die Wagen, die für autonomes Fahren ausgerüstet sind und mit denen Apple neue Technologien testet, kreuzen seit Jahren durch Kalifornien, zuletzt hat Apple zwar nicht die Anzahl der Fahrzeuge erhöht, aber wieder mehr Fahrer angeworben, hier dazu die Details.

Die Prime Video-App von Amazon kommt auf den Mac.

Amazon hat eine neue Prime Video-App für den Mac vorgestellt. Sie wurde mit Catalyst gebaut und liefert dem Kunden alles, was ein Streamingdienst können sollte, auch kann er Filme und Serien direkt in der App über Amazon kaufen, hier die Details.

Apple Music Replay spielt eure Lieblingshits des Jahres.

Der Replay 2021 fasst eure am meisten gespielten Songs des Jahres in einer 100 Tracks umfassenden Playlist zusammen, blöd ist nur, dass man nicht ganz leicht dran kommt, aber wir verraten euch, wie ihr den Replay zum Spielen bringt.

Tesla liefert unfertige Autos aus.

VW und andere Autobauer haben bereits vorgemacht, wie man mit der Chipkrise umgeht: Man lässt bei den ausgelieferten Fahrzeugen Features und Komponenten schlicht weg, was zu staunenden Kunden führen dürfte. Tesla hält es ebenso: Beim Model 3 und dem Model Y wird verschiedentlich auf den USB-Port verzichtet und auch das Wireless Charging geht nicht. Immerhin, die Features sollen kostenlos nachgerüstet werden – irgendwann.

Damit darf ich euch heute einen ganz entspannten Tag wünschen, an dem ihr vielleicht keinen Tesla kaufen solltet. Wer weiß, was nächsten Monat alles fehlt…

-----

