Mit AirPlay, BiB und Direktkauf: Amazon bringt Prime Video-App für Mac

Amazon hat eine native Mac-App für Amazon Prime Video vorgestellt. Diese unterstützt wie ihr Gegenstück unter iOS auch die In-App-Käufe von Serien und Filmen, eine Extrawurst, die Apple Amazon schon lange aufgrund dessen Größe brät. Auch AirPlay und andere Komfortfunktionen sind verfügbar.

Amazon hat eine neue Mac-App vorgestellt. Amazon Prime Video kann damit ab sofort auch am Mac in einer App genutzt werden, diese steht seit heute im Mac App Store (Affiliate-Link) kostenlos zum Download zur Verfügung.

Prime Video am Mac unterstützt auch die In-App-Käufe von Serien und Filmen, die es auch bereits unter iOS in der Prime Video-App gibt. Kunden können damit Inhalte kaufen oder leihen und dabei ihre bevorzugte Zahlungsmethode bei Amazon nutzen, was normalerweise undenkbar für Apps im App Store ist, es sei denn, Apple wird von Gerichten bedrängt oder eine App kommt von einem Unternehmen mit der Größe Amazons.

AirPlay und Bild-in-Bild am Mac werden unterstützt

Darüber hinaus hat die Prime Video-App von Amazon alles, was die zeitgemäße App eines Streamingdienstes haben sollte, AirPlay wird unterstützt, auch die Bild-in-Bild-Wiedergabe ist verfügbar.

Die Prime Video-App wurde offenbar mit Apples Catalyst gebaut, damit wird sie wohl von der iPadOS-Version abgeleitet und auf den Mac portiert worden sein. Sie läuft auf Intel- und Apple Silicon-Macs, allerdings aufgrund der Nutzung von Catalyst erst ab macOS Big Sur oder höher, da Catalyst erst ab macOS Big Sur zur Systemausstattung gehört..

