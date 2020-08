Elon Musk: Batterien für E-Flugzeuge in 3-4 Jahren fertig

Tesla CEO Elon Musk hat auf Twitter die Erwartungen an die elektrische Luftfahrt wieder einmal angezeigt. Entsprechende Batterien könnten in 3-4 Jahren geliefert werden, so Musk.

Elon Musk hat wie kaum ein anderer CEO und Ingenieur auf dieser Welt Einblicke, wie sich Batterien für Transportmittel entwickeln werden. Allerdings übertreibt er auch wie kaum ein anderer CEO. Seine Aussagen bleiben dennoch immer sehr spannend. Auf Twitter von Sam Korus gefragt, wieso er denn die Erwartungen an einen elektrischen Jet immer wieder anheizen würde, antwortete Musk, dass wir immerhin in drei bis vier Jahren mit den dafür notwendigen Akkus rechnen können.

400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years.

Für E-Flugzeuge und deren Effizienz beziehungsweise Umsetzbarkeit ist vor allen Dingen die Energiedichte von Batterien entscheidend, die jährlich zunimmt bzw. günstiger wird. Die Energiedichte wird mit Wh pro kg angegeben. Ein Richtwert laut Korus, der selber in der Branche mit ARKInvest tätig ist, seien 400 Wh/kg.

Laut Elon Musk könne man entsprechende Batterien in Massenherstellung in knapp 3-4 Jahren produzieren. Er spreche auch von Akkus, die genügend Zyklen aushalten würden.

Dass Tesla bald ins Geschäft für E-Flugzeuge einsteigt, ist unwahrscheinlich. Obwohl Elon Musk immer wieder darüber spricht und auch die Umsetzbarkeit von E-Jets nicht anzweifelt, sind hier bereits etliche andere Startups sowie die großen Flugzeughersteller dahinter. Spannend zu hören ist jedenfalls, dass wir uns vermutlich wirklich schon in den nächsten Jahren mit den ersten funktionierenden Prototypen von E-Flugzeugen mit guter Reichweite auseinandersetzen können.

