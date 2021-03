Home Daybreak Apple Einstellung des HomePod | Leaks der AirPods 3 | Rekorde bei MacBooks – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Dieses Wochenende brachte das Begräbnis des HomePods – Gut, das war jetzt natürlich etwas übertrieben, aber zumindest das Original wird von Apple nicht mehr weitergeführt und ihr hat euch dazu ausgiebig geäußert. Daneben haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel laufen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das war schon ein klein wenig überraschend: Der originale HomePod wird eingestellt, das hat Apple unlängst bestätigt. Es werden von nun an nur noch Restbestände abverkauft und in Zukunft konzentriert sich Apple auf den HomePod Mini. Der hat zwar in mancher Hinsicht die überlegene Technik, aber keineswegs hat er den überlegenen Klang. Wir haben euch nach euren Meinungen zu Apples Schritt befragt und ihr habt reichlich geantwortet.

Zugleich haben wir einige günstige Alternativen zum HomePod herausgesucht.

Wie sehen die AirPods 3 aus?

Zuletzt wurden verschiedentlich Leaks der angeblichen AirPods 3 verbreitet, etwa hier bei uns zu sehen. Jüngst tauchten noch weitere Bilder auf, wiederum von 52Audio, die die neuen AirPods zeigen sollen.

Angeblich werden sie schon in diesem Monat auf den Markt gebracht und sollen die aktuellen AirPods 2 ablösen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wir haben zuletzt die App AdGuard vorgestellt. Die Anwendung soll laut Hersteller iOS-Nutzern im Kampf gegen Popups und Werbung helfen und eine Kindersicherung bieten. Wir skizzieren den Funktionsumfang und verlosen insgesamt zehn Monatslizenzen für die App.

Apples MacBooks bleiben weiter gefragt.

Sogar neue Rekorde bei den Verkaufszahlen sind denkbar, das prognostizieren zumindest Analysten von Barclays. Sie stützen sich dabei unter anderem auf Informationen aus der Lieferkette, wonach einige Fertiger ihre Kapazitäten für das zweite Halbjahr noch ausbauen sollen. Ende 2021 werden weitere Modelle mit Apple Silicon-Chip erwartet – und möglicherweise ohne Touch Baar.

Wir stellen Notiz-Apps vor.

Und in unserer jüngsten Ausgabe des AppSalat haben wir einige hilfreiche Apps zum Verfassen kurzer Notizen vorgestellt.

Kommt gut in die neue Woche!

