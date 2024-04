Home iCloud / Services Eine Milliarde für den Fußball: Apple und FIFA verhandeln Rechtepaket

Apple TV+ könnte in Zukunft mehr Fußball zeigen, jedoch wohl eher nicht die Bundesliga. Viel mehr möchte die FIFA offenbar eine neue Kuh melken und Apple ist angeblich in den Bieterwettstreit um die Rechte eingetreten.

Apple TV+ bietet zahlenden Kunden und Neukunden womöglich bald noch mehr Fußball. Die Fußballweltorganisation FIFA ist dem Vernehmen nach entschlossen, aus dem Produkt Fußball noch höhere Einnahmen herauszupressen und plant ein komplett neues Turnier, das etwa einen Monat andauern soll. In diesem neuen Wettbewerb sollen die Top-Teams der Welt aufeinander treffen, nähere Details sind noch nicht bekannt, aber Apple ist daran interessiert, wie aus Zeitungsberichten hervorgeht. Apple TV+ zeigt bekanntlich schon jetzt verschiedene, amerikanische Sportwettbewerbe.

Eine Milliarde für König Fußball

Wie es weiter heißt, könnte die Auftaktveranstaltung dieses neuen internationalen Wettbewerbs im kommenden Sommer stattfinden und zwar in den USA. Apple soll an den exklusiven Rechten interessiert sein, der Deal könnte rund eine Milliarde Dollar schwer werden, heißt es.

Ob daneben überhaupt noch Spiele in anderen Kanälen oder Portalen zu sehen sein werden, falls Apple den Zuschlag bekommt, ist noch gar nicht klar. Derzeit hält Apple bereits die weltweiten Rechte an der amerikanischen Fußball-Profiliga MLS. Allerdings wird sich an der Landschaft der deutschen übertragungsrechte in den kommenden Jahren wohl eher wenig ändern, auch wenn Apple TV+ in Zukunft noch deutlich mehr sportliche Inhalte zeigen könnte. Abonnenten dürften dabei, wie auch etwa beim MLS-Angebot, einen gewissen preislichen Rabatt erhalten.

