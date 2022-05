Home Apple Dumme Sache: BMWs kommen wegen Chipkrise derzeit oft ohne CarPlay

Eigentlich bietet BMW mit die tiefste Integration von Apple-Diensten, doch bei manchen Fahrzeugen, die derzeit ausgeliefert werden, kann davon nicht die Rede sein. Diese kommen ohne CarPlay, die Funktion steht aufgrund der Chipkrise derzeit nicht zur Verfügung.

Das dürfte eine Enttäuschung für einige Neukäufer von BMW geworden sein: Derzeit liefert der Autobauer viele Fahrzeuge ohne CarPlay aus. Auch die Unterstützung für Android Auto steht in diesen Autos nicht zur Verfügung, wie aus Branchenberichten hervorgeht.

Betroffene Fahrzeuge werden unter anderem in die USA, Spanien und Italien verkauft und enthalten oft den Code 6P1 in den Spezifikationen.

BMW möchte die Chipversorgung verbessern

Die Gründe für diesen für Käufer unbefriedigenden Zustand sind in der weltweiten Chipknappheit zu finden, die noch immer anhält. BMW hat den Zulieferer gewechselt, um seine Lieferkette langfristig solider aufzustellen, dummerweise laufen CarPlay und Android Auto zunächst nicht auf den neuen Systemen. Die gute Nachricht: Dieser Zustand ist nicht von Dauer.

Ein Update muss diese Kompatibilität erst herstellen, die Aktualisierung soll bis Ende des Jahres verteilt werden, heißt es. Während also die Verfügbarkeit von Halbleitern langfristig gestärkt wird, gucken Fahrer kurzfristig in die Röhre. Aber wie so oft gilt wohl auch hier: Es muss zunächst schlechter werden, bevor es besser wird.

BMW unterstützt mit die meisten Apple-Dienste, neben CarPlay wird etwa auch CarKey, der Autoschlüssel im iPhone in einigen Fahrzeugen unterstützt. Bei CarPlay zählte BMW 2016 zu den Launch-Partnern und bietet inzwischen mit die vielseitigste CarPlay-Implementierung.

