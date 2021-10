Dropbox weicht dem M1-Mob: Apple Silicon-Version kommt

Dropbox hat in den letzten Tagen aus dem Mac-Lager kräftig Prügel bezogen. Der Grund für die Aufregung war die Hartleibigkeit bei der Unterstützung von M1 und Co. durch den beliebten Speicheranbieter. Dropbox sah sich nun zu einer Klarstellung genötigt.

Das Lager der Mac-Nutzer mag zwar in absoluten Zahlen eher klein sein, aber es wird erstens ständig größer und seine Mitglieder können laut schreien – und finden Gehör. Die kaufkräftige Kundschaft möchte man nicht vor den Kopf stoßen, schon gar nicht, wenn das eigene Geschäftsmodell aus der Vermietung von Onlinespeicherplatz besteht. Genau das hat Dropbox aber zuletzt auf gekonnte Art getan. Dropbox gibt es auch ein Jahr nach der Vorstellung des M1 nicht in einer Apple Silicon-optimierten App, auch wenn ein Supportdokument anderes behauptet.

Auf den zunehmenden Druck der Nutzerschaft reagierten Dropbox-Mitarbeiter in Foren des Unternehmens, sie erklärten zunächst, es werde so bald keine M1-Unterstützung für den Dropbox-Client geben.

Dropbox doesn't support Apple Silicon natively yet and has no current public plans to. The official responses in this thread are embarrassing. Honestly, didn't think the reason to switch after 12 years of paid sub would be this but this might be it. https://t.co/OjthQ32phV

— Mitchell Hashimoto (@mitchellh) October 27, 2021