Drei neue MacBooks noch 2020: Hinweise in macOS-Beta entdeckt

Noch dieses Jahr könnte Apple tatsächlich drei neue MacBooks vorstellen. Entsprechende Hinweise auf neue Modelle finden sich in der jüngsten Beta 1 von macOS 11.0.1, die Apple gestern Abend an die Entwickler verteilt hatte. Diese drei neuen Macs werden womöglich auf der Keynote im November vorgestellt, die Beobachter erwarten.

Dies ist das mutmaßlich erste Update für macOS Big Sur, das nach der Veröffentlichung der finalen Version erscheint. Es adressiert vor allem Fehlerbeseitigungen.

Bezeichnet werden die neuen MacBooks mit den Buchstaben F, G und H und dem Erscheinungsjahr 2020. Auf Basis dieser Bezeichnungen von Macs früherer Jahre lässt sich vermuten, dass eins dieser neuen Modelle ein MacBook Pro 16 Zoll-Update sein wird, über ein solches wurde zuvor bereits spekuliert, Apfelpage.de berichtete.

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl

— Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020