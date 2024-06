Home Smart Home Drei neue Leuchtmittel von Philips Hue: mit Twilight gibt es auch die erste Nachttischlampe

In Sachen smarter Beleuchtung gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Herstellern, zwischen denen man wählen kann. Der Platzhirsch ist aber nach wie vor Philips Hue, die nun drei neue Leuchtmittel angekündigt haben.

Hue Twilight – ausgeklügelte Nachttischlampe

Mit der Hue Twilight hat der Hersteller Signify nun seine erste Nachttischlampe im Programm und will den recht hohen Preis mit cleveren Funktionen rechtfertigen. So verfügt die Twilight über zwei unabhängig voneinander steuerbare Leuchtmittel. Auf der Rückseite hat Signify gleich mehrere LEDs verbaut, die mit einem Gradient-Effekt für indirekte Beleuchtung sorgen können. Signify hat die Twilight speziell für den zirkadianen Rhythmus entwickelt, also die Fähigkeit des Körpers, sich an den 24-Stunden-Rhythmus und den Wechsel zwischen Tag und Nacht anzupassen.

Der Blaulichtanteil wird von der Lampe unterdrückt und bietet zudem eine Einschlaf- sowie eine Aufwachautomatik an. Die Lampe kann über Tasten auf der Oberseite und über die Hue-App gesteuert werden. Der Beleuchtungskopf wird durch ein Hintergrundlicht mit integrierter ColorCast-Technologie ergänzt, das die Farbpalette der auf- und untergehenden Sonne imitieren kann. Philips Hue verspricht eine extrem granulare Steuerung, die niedrigste Helligkeitsstufe wird mit 0,5% angegeben. Damit soll die Twilight auch als Nachtlicht genutzt werden können.

Hue Datura als neue Deckenlampe

Die Datura erweitert das Portfolio an Deckenleuchten und soll sich besonders für niedrige Räume eignen. Sie verfügt über zwei getrennte Lichtquellen, die sowohl weißes als auch farbiges Licht abgeben können.

Hue Solo Lightstrip

Als Alternative zum regulären Lightstrip gibt es nun den Hue Solo Ligfhtstrip, der sich nicht erweitern lässt. Die robuste Silikonhülle soll besonders langlebig sein. Als Basislänge wird der Leuchtstreifen in Versionen mit drei, fünf oder zehn Metern Länge angeboten, die maximale Helligkeit liegt bei 1700 Lumen.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei neuen Leuchtmittel sind ab sofort erhältlich und haben es preislich durchaus in sich. Für die Twilight werden satte 279,95 Euro aufgerufen, die Datura kostet mit 299,95 Euro noch ein wenig mehr. Beide Leuchtmittel gibt es zunächst nur direkt beim Hersteller. Der Hue Solo Strip ist da preislich das attraktivste neue Produkt, zumal es hier erste Rabatte gibt. Ab 69,95 Euro geht es los, dafür gibt es die Variante mit 3 Meter.

