Dieter Rams: Vorbild von Jony Ive wird 90

Jony Ive ist zwar nicht mehr bei Apple, seine Designs prägten die Produkte des Unternehmens aber deutlich. Eine Inspiration für Ive und viele mehr, Dieter Rams, wird diese Woche 90 Jahre alt.

Dieter Rams wurde am 20. Mai 1932 in Wiesbaden in Deutschland geboren. Nach einer Lehre und einem Studium kam er im Jahr 1955 zum deutschen Unternehmen Braun. Bereits wenig später, nämlich im Jahr 1961, wurde er dann zum Chefdesigner befördert, bis er 1997 in Pension ging. Während seiner beruflichen Laufbahn fertigte er viele Entwürfe an, welche in Museen auf der ganzen Welt gezeigt werden und für viele Designer, so auch Jony Ive, wie dieser Rams einst in einem Brief mitteilte, eine große Inspiration sind.

Auf ihn geht unter anderem das Design des Radio- und Plattenspielers „SK4“ sowie das des Braun-Radios T 1000 CD zurück. Auch war er an der Gestaltung des ET66, einem Taschenrechner von Braun, und diverser Möbel beteiligt. Eines seiner interessanteren Werke ist wohl der Transistorradio „T3“, nicht zuletzt, weil er dem ersten iPod von Apple sehr ähnlich sieht.

Vom Tischler zum berühmten Designer

Wie eingangs erwähnt, schlug Rams beruflich eigentlich einen komplett anderen Weg ein. Er startete mit einer Lehre als Tischler und begann dann ein Studium für Architektur und Innenarchitektur. Ein Grund dafür war die Faszination an der sogenannten Ulmer Schule. „Deren Leitgedanke war es, dass man den Menschen durch bessere Architektur und bessere Gestaltung zum besseren Menschen erziehen könne.“

Mittlerweile prägten seine Lehren über gute Gestaltung viele Produkte, zudem wurde eine Vielzahl von Apple-Produkte davon beeinflusst. Nicht selten kam es nämlich vor, dass Experten darauf hinwiesen, wie ähnlich einige Entwürfe manchen Apple-Produkten sehen. „Gutes Design muss überzeugende neue Konzepte für ein richtiges und gutes Leben in einer geschädigten Welt entwickeln“, so Rams. Anlässlich seines 90. Geburtstags ist aktuell noch eine Dokumentation über sein Leben und Schaffen hier kostenlos zu sehen.

