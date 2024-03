Home Daybreak Apple Diese alternativen EU-App Stores gibt es | Apple-Sorgen in China | M3-MacBook Air ist flott – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Update ist da: iOS 17.4 wurde gestern Abend für alle Nutzer veröffentlicht. – iPadOS 17.4 auch. Somit können Nutzer nun Apps aus alternativen App Stores laden – theoretisch. Praktisch wird sich zeigen müssen, wie schnell eine relevante Auswahl verfügbar sein wird.

Apple hat das Update auf iOS 17.4 gestern Abend für alle Nutzer veröffentlicht. Damit können Nutzer nun Apps aus App Stores außerhalb des App Stores laden. Wir haben euch einen Überblick über die bisher angekündigten App Stores geliefert, die es in Europa in nächster Zeit geben wird. Es muss sich zeigen, wie die von den Kunden angenommen werden.

Apples Chinageschäft kränkelt

Für Apple ist das Jahr in China nicht gut losgegangen: Die iPHone-Verkäufe, dort 2023 noch auf Rekordniveau, brachen zuletzt deutlich ein. Dafür sind Huawei und andere Marken in China wieder sehr gefragt. Apples Aktie tat diese Erkenntnis für den Moment gar nicht gut.

Das neue M3-MacBook ist ein flottes Ding

Apples neues MacBook Air mit M3 ist zügig unterwegs: Erste Benchmarks zeigen, der neue SoC ist so schnell, wie man erwarten kann. Apple spielt damit weiter ganz oben mit bei Mobilprozessoren. Der Wettbewerb wurde durch die Apple Silicon-Chips nach Jahren der Ödnis wieder neu belebt.

Was sonst noch wichtig war

Für Entwickler in der EU hat Apple zuletzt neue App Store-AGB vorgelegt. Entwickler können in diese wechseln und auch einmal zurück in die alten AGB, doch es gibt Bedingungen dafür, hier die Infos.

Der HomePod merkt sich den bevorzugten Streamingdienst.

Eine möglicherweise hilfreiche Änderung kommt nun für den HomePod: Der wird sich bald merken, welcher Musikstreamingdienst von euch bevorzugt wird. Die Funktion gibt es bereits auf dem iPhone.

Die Vision Pro begeistert nicht jeden

Joanna Stern vom WSJ ist von der Vision Pro prinzipiell begeistert. Dennoch nutzt sie sie eigentlich wenig. Sie kaufen würde sie die Computerbrille aktuell eher auch nicht.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

