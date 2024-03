Home Betriebssystem Der HomePod merkt sich in Zukunft euren Lieblings-Streamingdienst

Siri lernt am HomePod in Zukunft, welcher eurer bevorzugter Musikstreamingdienst ist. Der Speaker wird diesen dann bei späteren Anfragen automatisch nutzen – theoretisch. Diese Funktion gibt es am iPhone schon länger, wo sie mal mehr, mal weniger gut funktioniert.

Der HomePod lernt mit dem kommenden Update ein wenig besser, was der Nutzer will. Genauer gesagt wird Siri sich merken, über welchen Musikstreamingdienst Anwender ihre Musik vorzugsweise hören. Hierzu wird Siri zunächst erfragen, mit welchem Dienst ein Song abgespielt werden soll.

Siri lernt die Lieblings-Streaming-Apps der Nutzer

Später dann wird ein Song etwa automatisch auf YouTube Music abgespielt, wenn der Nutzer diesen Dienst zuvor einmal als bevorzugten Dienst genannt hatte. Bislang konnten Nutzer auch einen Standarddienst zur Wiedergabe von Musik festlegen, das war in der Home-App möglich, allerdings mag es einigen Nutzern entgangen sein, dass es diese Option gibt.

Ob der neue Modus allerdings in jedem Fall die bessere Wahl ist, bleibt abzuwarten. Die automatische Auswahl des Streamingdienstes durch Siri funktioniert am iPhone, wo es dieses Verhalten schon länger gibt, nicht immer korrekt. Manchmal wird ein Song etwa im Dienst abgespielt, dessen App zuletzt geöffnet war, was nicht unbedingt im Sinne des Nutzers sein muss. Die neue Verhaltensweise wird am HomePod mit dem Update auf die HomePod-software 17.4 eingeführt werden. DAs Update Das Update wird in wenigen Tagen erwartet und bringt laut Apple zudem noch weitere allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Am HomePod sind neben Apple Music unter anderem noch Deezer und YouTube Music verfügbar, Spotify lässt sich zwar per Siri nutzen, jedoch nur über den Umweg, dass die Songs vom iPhone zugespielt werden.

