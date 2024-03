Home Apple Neue App Store-Regeln: Entwickler können einmalig zu alter Fassung zurückkehren

Neue App Store-Regeln: Entwickler können einmalig zu alter Fassung zurückkehren

iOS-Entwickler in Europa können nun einmalig wieder zu den alten AGB von Apple zurückkehren. Apple hat damit eine Unklarheit beseitigt, die im Vorfeld der Veröffentlichung von iOS 17.4 bestanden hatte. Einschränkungen gibt es allerdings nach wie vor.

Apples Update auf iOS 17.4 ist nun da und die neuen Regeln für die alternativen App Stores sind in Kraft, ebenso wie die neuen AGB von Apple für die Entwickler, die zwar keinen alternativen App Store öffnen, jedoch von geänderten Konditionen profitieren wollen.

Diese beinhalten eine geringere Kommission für Apple, allerdings dafür die neue Kerntechnologieabgabe in Höhe von 50 Cent je Installation ab einer Million Downloads.

Apple erlaubt einmaligen Wechsel zurück in alte AGB

Nun ist klar: Entwickler, die in die neuen AGB wechseln, können einmalig in die alten AGB Zurückwechseln, dies war zuvor ein ungeklärter Punkt. Apple hat hierzu nun Klarheit in den aktualisierten Bestimmungen der Entwicklerrichtlinien geschaffen. Es gibt allerdings eine Einschränkung.

Die Entwickler dürfen zuvor zu keinem Zeitpunkt eine App über einen alternativen App Store vertrieben haben. Auch dürfen die Entwickler Nutzer nie auf andere, günstigere Abo-Angebote aufmerksam gemacht oder eine alternative Zahlungsweise angeboten haben.

Damit hat Apple eine Wahlmöglichkeit geschaffen, die für viele Entwickler de facto keine attraktive Wahl sein dürfte. Ohnehin bleibt noch abzuwarten, ob Apples Regelungen in der nun gültigen Fassung vor europäischem Recht Bestand haben werden. Immerhin, Homescreen-Apps auf dem iPhone wird es in der EU auch weiterhin geben, Apple hatte eine entsprechende Einschränkung nach sich abzeichnendem Portest und rechtlichen Ungemach noch in letzter Minute zurückgenommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!