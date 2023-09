Home Featured Die Keynote-Papers – das Event geleakt (Die Kolumne)

Wie immer ist Apfelpage gut informiert. Was sage ich, besser informiert! Es ist uns durch eine immense Summe Bestechungsgeld, das falsche Versprechen auf eine neue Identität und nicht zuletzt durch persönliche Intervention vor Ort gelungen, an ein internes Memo mit Regieanweisungen für Apples Keynote am 12. September zu gelangen. Bitte beachten Sie, dass das Dokument auf Papier mit Geheimtinte geschrieben, Caesar-verschlüsselt war und das Datum 05.09. trug. Wir konnten nicht alle Teile entschlüsseln, aber das Wichtigste sollte deutlich werden. (Achtung, Satire! Nein, wir haben kein echtes Memo!)

(Tim! Andere Klamotten anziehen! Nicht dein Lieblings-Polo-Shirt, bitte!) Chef lustwandelt im Apple Park, Grün und Glas im Hintergrund. Text: Ankündigungen neue iPhones, neue Materialien, neue Namen, neue Knöpfe, neue Anschlüsse, neue Betriebssysteme – einfach alles neu! (Schaffst du, Tim!)

(Wer steuert diese Sch…Drohne?) Drohne (nicht wieder im See mit nicht-invasiven Arten landen! Welche Praktikant war das letztes Mal?). Schwenk zu John nach drinnen (Wie kommt diese Sch…Drohne rein? Fenster öffnen!)

John (breitbeinig, bitte. In diesem runden Dings mit viel Licht). Text: Neue iPhones, neues iPhone 15, neuer Anschluss (auswendig lernen: USB-C – als Buchstaben sprechen, nicht als Wort!). Bestes iPhone 15 ever. Schwenk zu Johny (Nein, keine Drohne! Einfach Kamera umdrehen!)

Johny (Nicht wieder so schreien!) (Einfach nur die Folien vorlesen! Dynamic Island – ja, ist nicht sch… ist ein Vorteil, Gimmick, super!) USB-C, bestes iPhone 15 ever. Danach (!) (nicht vorher) iPhone 15 Plus. Text: Bestes iPhone 15 ever, USB-C, Chip, Speicher, Kameras (das Übliche). Schwenk zu John.

John (lässig, aber souverän). Text: Neues iPhones 15 Pro, neuer Anschluss, USB-C, Bestes iPhone 15 Pro ever. Schwenk zu Johny (So langsam muss das doch mal klappen!).

Johny (beruhige dich bitte, auch wenn du nervös bist) (Memo an Social-Media-Abteilung: Die Memes davon sofort löschen!). Text: Pro. Pro. Pro. Titan, Tele-Linse, UBS-C, Chip, Rahmen, Glas (das Übliche). Drohne zu Tim. (Bitte vorher nochmals üben!)

Tim (lässig, bitte! Und vor dem Regenbogen-Dingsbums). (Bis hierhin keine Frau! Danach sofort zur Lisa!) Pro ist nicht mehr Pro. Pro ist Ultra! (Memo an Marketing: Was soll der Schwachsinn?). Drohne zu Lisa (NEIN! Nicht wieder aufs Dach stellen! Haben wir Lisa versprochen!)

Lisa (Blabla wie immer!) Lieferkette, Nachhaltigkeit, Materialien, Titan aus veganer Produktion durch faire Bauern in Nicaragua. Klima! (NEIN, wir stellen dich nicht wieder aufs Dach und vergessen dich da! Vorschläge? Schalte auf einen Bauernhof in Nicaragua?)

XXX (unleserlich)

John (Position ändern, jetzt demütig, staatsmännisch). Ultra. Titan. Besser. iPhone 15 Ultra. Geil! Schwenk zu Tim.

(Jetzt kein Regenbogen-Dings!) (Schaffst du, Chef!) Ankündigungen neue iPhones, neue Materialien, neue Namen, neue Knöpfe, neue Anschlüsse und jetzt neue Betriebssysteme. (Wo ist Craig?)

Memo an Requisite: Achtet darauf, dass das Hemd zugeknöpft ist! Nicht wie letztes Mal!

(Nein, Craig, kein Mission Impossible-Ding mit Motorrad über eine Klippe, einfach stehenbleiben!) Software. Denke dran ALLES zu nennen (nicht wie letztes Mal). Bitte GENAU in dieser Reihenfolge: Poster, NameDrop, Autokorrektur, Diktieren, Nachrichten-App, Journal, Siri (ohne Hey), Standby, AirTag, Shared Passwords. (JA! Stehenbleiben. NEIN! Keine Stunts diesmal! KEINE Gitarre) Schwenk zu Tim.

Tim (Schaffst du, Chef!). Last good thing. Titan, Titan, Titan, Nicaragua, vegan (Tabu-Wort wie letztes Mal KI ist jetzt: LEDER! NICHT LEDER sagen, Chef! Auf keinen Fall!). Apple Watch in Titan! Drohne (Vorsichtig!!!) zu Jeff Williams.

Jeff (NEIN, nicht wieder in die Berge, einfach in dieses runde Dings bei uns). Watch Ultra, Titan, das übliche! (Schwenk zu Tim)

Schaffst du, Chef! Eine schöne Abmoderation! Wiederholung des ganzen Zeugs und Tschüss! (An Team: JA, der Chef darf so oft versuchen, wie er will!)

