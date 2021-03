Home Daybreak Apple Die Apple Watch der Zukunft? | AirPods 3 im Herbst? | eine Apple TV+-Rezension – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wie sieht die Apple Watch der Zukunft aus? Ein neues Patent von Apple gibt hier ganz interessante Ausblicke, die Frage ist, wollen wir das? Bei den AirPods 3 ist nicht so sehr die Frage, was wir wollen, sondern mehr, was wir kriegen. Damit begrüße ich euch zur morgendlichen Übersicht – ihr und ich müssen nur noch wenige Stunden durchhalten.

Die Apple Watch hat sich in ihren grundsätzlichen Parametern seit ihrer Einführung kaum verändert – gut, sie ist größer geworden und ein wenig zeitgemäßer, aber bis heute gibt es weder eine runde Watch, noch irgend eine andere grundlegend neue Form. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn Apple ein Patent umsetzt, das man zuletzt beantragt und erteilt bekommen hat, mehr dazu hier in der Meldung von Lukas. Die Frage ist: Wollen wir so eine Apple Watch?

Die AirPods 3 kommen einfach extrem spät

Ob man die Analysten, die mit ihren Prognosen zum Start der AirPods 3 im März so daneben lagen, nun gleich erschießen muss, wie in den Kommentaren gefordert, bleibt dahingestellt, auf jeden Fall kommen die AirPods 3 offenbar nicht allzu bald. Tatsächlich deutet nun alles auf einen Launch im Herbst hin, möglicherweise auf der Keynote, auf der auch das iPhone 13 präsentiert wird. Dennoch, es gibt schon Bilder der angeblichen AirPods 3.

Eine Besprechung aus dem Apple TV+-Katalog

Kollege David hat sich eine der Neuerscheinungen jüngerer Zeit auf Apple TV+ vorgenommen und ausführlich besprochen. Ich selbst würde mir den Film zwar nicht anschauen, aber da man über Geschmack bekanntlich nicht streiten kann und ich weiß, dass die im Film portraitierte junge Sängerin auch unter euch einige Fans hat, sei euch hier die Rezension ans Herz gelegt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Auch der April bietet Neuheiten im Streaming und wir blicken schon einmal voraus. Netflix schickt einige neue Filme und Serien ins Rad, hier seht ihr den Überblick über die Neuerscheinungen.

Apple hat die iCloud-Links zu Kurzbefehlen wieder in Ordnung gebracht.

Wir hatten vorgestern darüber berichtet, dass die iCloud-Links zu Kurzbefehlen vielfach nicht mehr funktionieren. Es freut einige von euch sicher zu hören, dass Apple sich um das Problem gekümmert und es gelöst hat.

Apples iPhone 12 ist einfach unglaublich robust.

Sagt Apple in einem neuen Video und wir sagen dazu noch einmal: Schmeißt es besser nicht auf den Boden, nur weil das jemandem in einem hübschen Werbe-Clip passiert. – keine gute Idee.

Apple argumentiert sich munter weiter aus der Monopolfalle.

Apple hat kein Monopol im App Store errichtet, behauptet man in Cupertino nach wie vor steif und fest. Hierbei beschreitet man hin und wieder schon reichlich seltsame Pfade, will wir scheinen.

Ich wünsche euch damit einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende.

