Repariert: iCloud-Links zu Kurzbefehlen funktionieren wieder

Die iCloud-Links zum Teilen von Kurzbefehlen funktionieren wieder. Hier hatte es zuletzt größere Störungen gegeben und Links führten zu Fehlermeldungen. Apple hat das Problem jedoch rasch bemerkt und inzwischen auch gelöst.

Zuletzt kam es beim Teilen von Links zu Kurzbefehlen über die iCloud vermehrt zu Problemen. Die geteilten Links funktionierten zu einem großen Teil nicht mehr und führten den Nutzer lediglich zu einer Fehlermeldung, in der es hieß, dass der Kurzbefehl nicht gefunden werden konnte, wie wir gestern Abend in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Apple reagierte relativ zügig auf das Problem und räumte einen Fehler ein.

Zuvor war noch nicht klar gewesen, ob die betroffenen iCloud-Links schlicht ihre Gültigkeit überschritten oder aufgrund eines serverseitigen Fehlers ungültig geworden waren. Apple erklärte jedoch relativ zügig, man habe einen Fehler entdeckt und arbeite an dessen Behebung. Alle neu erstellten iCloud-Links zu Kurzbefehlen funktionierten dann auch relativ bald wieder, zuletzt waren auch ältere Links zu einem großen Teil wieder nutzbar.

Good news: Apple is working to restore old Shortcuts links. Statement:

"We are aware of an issue where previously shared shortcuts are currently unavailable. Newly shared shortcuts are available, and we are working to restore previously shared shortcuts as quickly as possible.”

— Federico Viticci (@viticci) March 25, 2021