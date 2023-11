Home Hardware Die AirTags erhalten ein Software-Update

Apple hat zuletzt damit begonnen, eine neue Software für die AirTags zu verteilen. Diese wird nach und nach automatisch auf den Trockner installiert, sofern sie in Reichweite des iPhones sind. Apple lässt sich nicht dazu aus, welcher Art die Neuerungen sind, die ein Update der Firmware bringt.

Apple verteilt seit einigen Tagen eine neue Software für die AirTags. Die kleinen Tracker werden mit dem Update auf die Version 2.0.61 oder Build 2A61 aktualisiert. Sie folgt auf die Version 2.0.36.

Apple gibt in der Regel keine Details darüber bekannt, welcher Art die Neuerungen sind, die ein Update für die AirTags beinhalten, sofern damit keine regulatorischen Vorgaben erfüllt werden, so verfährt man in Cupertino auch bei der Veröffentlichung von Updates für die diversen AirPods.

Die AirTags laden sich ihre Updates automatisch

Es gibt keine Möglichkeit, das Update für AirTags, AirPods oder andere Zubehörprodukte von Apple zu beschleunigen oder diese zu verhindern. Die AirTags laden sich eine neue Softwareversion automatisch, sobald sie bereitgestellt wird.

Die AirTags werden dabei von Apple wohl nach und nach anhand einer Staffelung, die auf den Seriennummern basiert, mit neuen Updates versorgt. Bis es allerdings neue AirTags gibt, wird es noch dauern, zuletzt wurde vermutet, dass nicht vor 2025 die AirTags 2 mit dem neuen U2-Chip vorgestellt werden dürften. Sie dürften eine Reichweite von um die 60 Meter für die präzise Suche erreichen.

