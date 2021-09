Home Sonstiges DHL-Packstation: Paketabholung ab heute auch mit Smartphone möglich

Ab heute vereinfacht die Post den Prozess bei Abholungen von Paketen an Packstationen. Dabei soll dies mithilfe der Post & DHL App komplett digital möglich sein. Eine Kundenkarte sowie der vierstellige Abholcode werden damit nicht mehr benötigt.

Wie die Deutsche Post DHL Group mitteilt, kann die Paketabholung ab sofort auch mit dem Smartphone erfolgen. Dazu muss zunächst die Post & DHL App auf diesem installiert sein. Anschließend muss das Smartphone noch in der App aktiviert werden, damit von dieser Funktion Gebrauch gemacht werden kann.

Sobald ein Paket auf Wunsch an eine Packstation geliefert wurde, erzeugt die App automatisch einen Abholcode. Dieser muss wiederum an der Packstation gescannt werden, damit sich schließlich das Fach öffnet, in dem sich das entsprechende Paket befindet.

Um das Verfahren sicherer zu machen, haben die Deutsche Post und DHL zwei Sicherheitsmechanismen implementiert. Zum einen ist der Abholcode gerätegebunden – das heißt, dass er nur auf dem vom Adressaten aktivierten Smartphone abgerufen werden kann. Zum anderen ist er zeitlich begrenzt. Demnach wird er in bestimmten Abständen kontinuierlich neu generiert.

Altes Verfahren kann noch bis Anfang 2022 genutzt werden

Damit die Kundinnen und Kunden Zeit haben, sich an das neue Verfahren zu gewöhnen, beginnt ab heute eine Art Übergangsphase, die bis Ende Januar 2022 andauern soll.

Während dieser soll es nach wie vor möglich sein, Sendungen mithilfe der Kundenkarte und des vierstelligen Abholcodes an der Packstation abzuholen. Nach Dauer der Übergangsphase werde allerdings kein Abholcode mehr per E-Mail ausgestellt.

Abholung mit Smartphone nur bei direkten Lieferungen an Packstationen möglich

Die Abholung per Smartphone kann nur erfolgen, wenn eine Sendung direkt an eine Packstation adressiert wurde. Wurde ein Paket an eine Packstation umgeleitet, weil der Empfänger oder die Empfängerin nicht angetroffen werden konnten, wird für die Abholung nach wie vor eine Benachrichtigungskarte benötigt.

Auch bei der Nutzung von Packstationen für den Versand von Paketen kann kein mit dem Smartphone generierter Code verwendet werden. Hier muss ebenfalls nach der alten Methode verfahren werden.

