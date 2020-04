Deutschland nicht dabei: 5G im iPhone 2020 wohl nur in wenigen Ländern

Apple wird das iPhone 12 womöglich zu Beginn nicht in allen Märkten mit allen 5G-Bändern ausstatten. Auch wenn es uns nicht gefallen mag, hat der deutsche Kunde hier vielleicht das Nachsehen und man könnte es Apple nicht einmal übel nehmen.

5G kommt ins iPhone und das dieses Jahr, das gilt als sicher. Unklar ist noch, welche Frequenzen die Geräte unterstützen werden. Als ebenfalls gesetzt zu sehen ist das sogenannte Sub6GHz-Band, das umfasst wenig überraschend Frequenzen unterhalb von sechs GHz. In diesen Frequenzbereichen lässt sich halbwegs ähnlich arbeiten, wie das unter 3G und 4G bereits jetzt der Fall ist, die Reichweite ist ebenfalls noch mit den Antennen unserer aktuellen Netze vergleichbar.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei den mmWave genannten Frequenzen, diese sind ultrahoch und benötigen als Nebenwirkung auch ultra viele Antennenstandorte. Deutschland zählt nicht zu den Ländern, in denen aktuell mmWave-Netze aufgebaut werden, wenig überraschend auch dies, so viel zum Hintergrund.

Apples iPhone 12 zunächst vielleicht nur in fünf Ländern mit mmWave-5G

Die Analysten Blayne Curtis und Thomas O'Malley vermuten heute, dass Apple womöglich nur in einigen wenigen Märkten von Beginn an iPhone 12-Modelle mit einer mmWave-Unterstützung ausliefern wird, dazu zählen etwa die USA, Großbritannien, Kanada, Japan und Südkorea. Diese Einschätzung hatte zuvor auch TF International Securities in den Raum gestellt. Die Barclays-Analysten haben sich etwa mit der zutreffenden Vorhersage des Klinkenwegfalls im iPhone, sowie einigen anderen Aussagen den Ruf einer gewissen Zuverlässigkeit erworben. Grund für die Verzögerung ist, dass Apple dem Vernehmen nach ein eigenes Antennenkonzept für das iPhone 12 entwickelt, statt existierende Lösungen anzupassen und das kostet aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mehr Zeit als erwartet. In Deutschland wird dann womöglich zunächst nur ein iPhone 12 mit Sub6GHz-5G-Unterstützung ausgeliefert, was uns hier für wenigstens drei bis vier Jahre kaum stören dürfte.

Wer allerdings mit seinem iPhone häufiger etwa in den USA oder Südkorea Urlaub macht, hätte hier schlicht Pech gehabt.

