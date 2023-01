Home Sonstiges Das Warten hat ein Ende – Disney+ stellt Trailer zur 3. Staffel von „The Mandalorian“ bereit

Das Warten hat ein Ende – Disney+ stellt Trailer zur 3. Staffel von „The Mandalorian“ bereit

Wer Fan von Star Wars ist, musste bei den letzten beiden veröffentlichten Filmen etwas die Zähne zusammenbeißen. Doch Disney entschädigte über den eigenen Streamingdienst mit der Serie „The Mandalorian“. Nun ist endlich der Trailer der dritten Staffel verfügbar.

Trailer zur dritten Staffel ist online

Der Mandalorianer zieht nicht ganz einsam durch die Galaxie und verkörpert in der Serie all das, was Star Wars eigentlich ausmacht. Zusammen mit dem eigentlichen Star Groku konnte sich die Serie innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde aufbauen. Und nach dem Sneak-in in der Serie Boba Fett geht es noch in diesem Frühjahr mit der dritten Staffel weiter. Wer einen Eindruck bekommen will, der findet den nachfolgenden Trailer verlinkt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ab März geht es los

Hartgesottene Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Der offizielle Start der dritten Staffel, der leider bereits mehrfach verschoben wurde, ist nun für den 01. März 2023 angesetzt. Dies ist natürlich ein Mittwoch und natürlich werden die Folgen im Anschluss in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Disney+?

Wir blicken dem Start von der dritten Staffel mit gemischten Gefühlen entgegen. Es ist das Aushängeschild und es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass Disney+ dann die neue Preisstruktur aus den USA auch hierzulande einführen wird. Aktuell kostet das Abo 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,99 Euro pro Jahr. In den USA entspricht dies nun dem werbefinanzierten Tarif. Ohne Werbung liegen die Preise bei 10,99 US-Dollar bzw. 119 US-Dollar pro Jahr.

-----

