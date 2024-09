Home Sonstiges Das sind die Neuzugänge bei Paramount+ im Oktober 2024

14. September 2024

Der Herbst hat sich in kurzer Zeit beeindruckend schnell angemeldet, wir werden wohl öfter in den heimischen vier Wänden sein. Paramount+ nutzt dies und legt seine Neuheiten für den kommenden Monat vor – und ist bei der Quantität überraschend großzügig.

Mehr als 45 Neuzugänge

Im kommenden Monat erwarten euch mehr als 45 Neuzugänge, bei denen uns ein Highlight sofort ins Auge gestochen ist. Im Oktober startet auf Paramount+ die zweite Staffel von „Special Ops: Lioness“ mit Zoe Caldaña in der Hauptrolle. Die erste Staffel wusste zu begeistern. Anbei einmal alle Neuheiten im Überblick.

x On The Beach: Body SOS – Staffel 1 – ab 4. Oktober

Geordie OGs – Staffel 4 – ab 4. Oktober

Geordie Shore: Ten Years on the Toon – Staffel 1 – ab 4. Oktober

Geordie Shore: Their Story – Staffel 1 – ab 4. Oktober

Judge Geordie – Staffel 1 – ab 4. Oktober

From: Staffel 3 – ab 04. Oktober

Takeshi’s Castle Thailand: Best Bits – ab 8. Oktober

Takeshi’s Castle Thailand – Staffel 1 bis 4 – ab 8. Oktober

Halloween bei den echten Louds – ab dem 18. Oktober

Angus, Thongs and Perfect Snogging

Star Trek: Lower Decks Staffel 5 – ab dem 24. Oktober

Arrivederci, Baby!- ab 27. Oktober

Special Ops: Lioness Staffel 2 – ab 27. Oktober

The Assassination Bureau- ab 27. Oktober

The Boy In the Striped Pajamas- ab 27. Oktober

Die Duellisten- ab 27. Oktober

Finale in Berlin- ab 27. Oktober

Emily Bronte’s Wuthering Heights – ab 27. Oktober

Friends – ab 27. Oktober

The Grass is Greener – ab 27. Oktober

If… – ab 27. Oktober

King David – ab 27. Oktober

Lady Jane – ab 27. Oktober

Little Voice – ab 27. Oktober

The Long Day’s Dying – ab 27. Oktober

Mean Machine- ab 27. Oktober

Ein Mutiger Weg – ab 27. Oktober

A Month By The Lake – ab 27. Oktober

Phase IV – ab 27. Oktober

Restoration – ab 27. Oktober

The Sender – ab 27. Oktober

The Skull – ab 27. Oktober

Smashing Time – ab 27. Oktober

Der Spion, der aus der Kälte kam – ab 27. Oktober

The Tenant – ab 27. Oktober

Unman, Wittering and Zigo – ab 27. Oktober

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp anderthalb Jahre nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

