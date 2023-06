Home Sonstiges Das sind die Neuzugänge bei Disney+ im Juli 2023

Das sind die Neuzugänge bei Disney+ im Juli 2023

Im aktuellen Monat Juni dürfte bei Disney+ das Highlight zweifelsohne der zweite Teil von Avatar sein. Doch welche Inhalte hält der Streamingdienst im kommenden Monat für euch bereit? Dies klären wir hier.

Die Neuzugänge bei Disney+

Vor den erfolgreichen Sitcoms „The Big Bang Theory“ und „Two and a half Man“ gab es in den 90ern eine Serie, die war das Ding – die Rede ist vom Heimwerkerkönig Tim Allen. Die Serie „Hör´mal wer da hämmert“ galt in den 90ern als eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten und war unter anderem auch das Sprungbrett für Pamela Andersons Karriere und sie wird kommenden Monat auf Disney+ erscheinen.

Ab dem 05. Juli

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel

– Neue Folgen der 3. Staffel The Nanny’s Secrets – Staffel 1

– Staffel 1 Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur – Staffel 2

– Staffel 2 Haie auf Angriff – Staffel 8

– Staffel 8 Kizazi Moto: Generation Fire

Ab dem 07. Juli

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger

Haie von oben

Badetag (1970)

(1970) Der Freizeitkapitän (1961)

(1961) Micky, der Bauarbeite r (1933)

r (1933) Frankies Katzenmusik (1947)

(1947) Goofy macht Gymnastik (1949)

(1949) Tanz der Skelette (1929)

Ab dem 12. Juli

The Secrets of Hillsong

The Company You Keep – Staffel 1

– Staffel 1 Große Erwartungen – Staffel 1

– Staffel 1 A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1

– Staffel 1 Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1

Ab dem 14. Juli

True Lies – Wahre Lügen

Die große Hai-Zählung

Das Turnier der Haie

Unersättlich: Haie, die alles fressen

Ab dem 19. Juli

The Lesson is Murder – Staffel 1

– Staffel 1 Snowfall – Staffel 6

– Staffel 6 Chapelwaite – Staffel 1

Ab dem 21. Juli

Superkräfte der Haie

Hai vs. Boot

Ab dem 24. Juli

Futurama – Staffel 11

Ab dem 26. Juli

How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel

– Neue Folgen der 2. Staffel Drag Me to Dinner – Staffel 1

– Staffel 1 Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8

Ab dem 28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly

Ab dem 30. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas

