Home Apple Das sind Apples Top-Podcasts 2021, geht ihr mit?

Das sind Apples Top-Podcasts 2021, geht ihr mit?

Apple präsentiert nicht nur die populärsten Songs aus Deutschland und der Welt 2021, auch die besten Podcasts werden ausgezeichnet. Hier trifft Apple allerdings eine eigene Auswahl, die in der Redaktion des Podcasts-Teams entsteht. Könnt ihr Apples Wahl etwas abgewinnen?

Apple hat heute die populärsten Songs auf Apple Music und Shazam hervorgehoben, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Die entsprechenden Playlisten finden sich in der Musik-App im Tab Entdecken.

Doch Apple hebt auch die aus eigener Sicht besten Podcasts des Jahres hervor. Wir wollen hier einmal auf die Auswahl deutscher Titel blicken, die Apple ins Spotlight gestellt hat, die internationalen Shows finden hier erfahrungsgemäß eher weniger Zuhörer.

Das sind Apples Top-Podcasts aus Deutschland von 2021

Die folgenden Produktionen hat Apples Redaktion ausgewählt, da sie aus ihrer Sicht herausragend im vergangenen Jahr waren:

LANZ & PRECHT

Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?

Stahl aber herzlich – Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl

Alles auf Aktien

Terra X – Der Podcast

Weird Crimes

Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN

DIE IDEE. Ideen, Leute, Stories

Fenster auf Kipp

Tierisch menschlich – Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick

Apple schreibt zu seiner Auszeichnung besonders hochwertiger Podcasts:

In diesem Jahr werden in Apple Podcasts Best of 2021 Sendungen vorgestellt, die den Hörer:innen in einer schwierigen und unsicheren Zeit ein starkes Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Das erstklassige Redaktionsteam von Apple Podcasts kuratiert die Sendungen und stellt die besten neuen Sendungen vor, die die Hörer:innen im Jahr 2021 begeistert haben.

Was haltet ihr von den ausgezeichneten Titeln, findet ihr euch in dieser Auswahl wieder?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!