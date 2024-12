Home Sonstiges Das seht ihr diesen Monat auf Disney+

Das seht ihr diesen Monat auf Disney+

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Dezember 2024 um 20:00 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

In der kommenden Woche soll es in Deutschland bitterkalt und schneereich werden, eine passende Ausrede zum Fernbleiben der Arbeit wäre vorhanden. Und die könnte sich lohnen, denn in diesem Monat kommen Serienfans bei Disney+ voll auf ihre Kosten.

Die Neuheiten

Grundsätzlich ist die Qualität der Serien aus Hollywood zuletzt wieder deutlich besser geworden, doch in unseren Augen sticht eine Serie nochmals heraus – die Rede ist von „The Rookie“. In diesem Monat läuft endlich die sechste Staffel an, auf Fans sehr lange warten mussten. Anbei einmal die vollständige Auslistung aller Neuheiten:

Ab dem 03. Dezember

Jung Kook: I Am Still – The Original – Staffel 1

– Staffel 1 Star Wars: Skeleton Crew – Staffel 1

Vier Kinder verirren sich in der Star Wars Galaxis und erleben ein unvergessliches Abenteuer, während sie versuchen, nach Hause zu finden.

Ab dem 04. Dezember

Light Shop – Staffel 1

Ab dem 06. Dezember

Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub

Ab dem 10. Dezember

Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur

Eine erschütternde Dokumentation über Missbrauch in einer Residential School in Kanada.

Ab dem 11. Dezember

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2

– Staffel 2 Pixars Traum Studios – Staffel 1

Eine humorvolle fiktionale Doku-Serie über die Traumfabrik in Rileys Kopf aus *Alles steht Kopf*.

Tracker – Staffel 2

Colter Shaw kehrt zurück und findet vermisste Personen mit außergewöhnlichem Instinkt.

Colter Shaw kehrt zurück und findet vermisste Personen mit außergewöhnlichem Instinkt.

Ab dem 13. Dezember

Unsichtbar – Staffel 1

Ein Junge, der behauptet, sich unsichtbar machen zu können, verarbeitet ein traumatisches Erlebnis.

Elton John: Never Too Late (OV/UT)

Ein Dokumentarfilm über Elton Johns beeindruckendes Leben und seinen letzten Auftritt in Nordamerika.

Ein Dokumentarfilm über Elton Johns beeindruckendes Leben und seinen letzten Auftritt in Nordamerika.

Ab dem 17. Dezember

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer

BLINK – Jeder Augenblick zählt

Eine Familie reist, um die Schönheit der Welt zu erleben, bevor ihre Kinder erblinden.

Ab dem 18. Dezember

Disney Junior Arielle – Staffel 1

– Staffel 1 Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2

– Staffel 2 FXs English Teacher – Staffel 1

Ein Englischlehrer navigiert durch persönliche, berufliche und politische Herausforderungen.

The Rookie – Staffel 6

John Nolan meistert die Herausforderungen beim LAPD und in seinem persönlichen Leben.

John Nolan meistert die Herausforderungen beim LAPD und in seinem persönlichen Leben.

Ab dem 20. Dezember

Illana Glazer: Human Magic

Miraculous World, London: At the Edge of Time

Ab dem 22. Dezember

What If…? – Staffel 3

Ab dem 27. Dezember

John Williams in Tokyo

Neukunden müssen tiefer in die Tasche greifen

In der Quantität ist das nicht überragend, wenngleich die eingangs angesprochene Doku sicherlich interessant sein dürfte. Doch Disney+ muss sich die Frage gefallen lassen, ob dies den Preisanstieg rechtfertigt. Neukunden müssen fortan für den Premiumtarif statt 11,99 Euro nun 13,99 Euro bezahlen, Apfelpage berichtete

-----

