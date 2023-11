Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ im Dezember

Das seht ihr bei Paramount+ im Dezember

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. November 2023 um 10:54 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

In knapp zwei Wochen ist es so seit und der letzte Monat des Jahres 2023 bricht an: Es war eine wilde Fahrt und durchaus wild geht es bei Paramount+ zum Abschluss zu. Der Streamingdienst packt noch mal ein paar Highlights aus.

Die Neuzugänge

Auch wenn der dritte und vierte Teil der Transformers-Serie vom Storytelling sicherlich ausbaufähig war, es bleibt Blockbuster-Kino. Hier dürfen wir uns auf den Teil freuen, der zuletzt im Kino lief. Zudem wird es mit Brendan Fraser einen aktuellen Oscar-Gewinner geben. Anbei einmal die Neuzugänge:

Ab dem 01. Dezember

Mike Judge’s Beavis & Butt-Head – Adult Animation, Comedy – Staffel 2

– Adult Animation, Comedy – Staffel 2 Weihnachten im Chalet – Romance

Ab dem 02. Dezember

The Whale – Drama

– Drama Thriller 40 – Musik, Doku

Ab dem 06. Dezember

Geddy Lee Asks: Are Bass Players Humans Too? – Musik, Doku – Staffel 1

Ab 9. Dezember

Transformers: Aufstieg der Bestien – Science-Fiction, Action

Ab dem 11. Dezember

Criminal Minds: Beyond Borders – Crime – Staffel 1 und 2

– Crime – Staffel 1 und 2 Criminal Minds: Suspect Behavior – Crime – Staffel 1

Ab dem 15. Dezember

FBI: International – Crime, Action – Staffel 2a

– Crime, Action – Staffel 2a Willkommen bei den echten Louds – Kids, Live-Action – Staffel 1 (20 Episoden)

Ab dem 16. Dezember

Finestkind – Drama, Crime, Thriller

Ab dem 21. Dezember

South Park Event – Comedy, Adult Animation

Ab dem 22. Dezember

Prisoners of the Ghostland – Action, Fantasy, Horror

Ab dem 23. Dezember

Slotherhouse – Horror, Thriller

Ab dem 27. Dezember

Haaland – The Big Decision – Doku, Sport

Ab dem 29. Dezember

UFO Sweden – Science-Fiction

Ab dem 30. Dezember

12 Desperate Hours – Thriller

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

