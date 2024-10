Home Sonstiges Das seht ihr bei Disney+ im November 2024

In dieser Woche gibt es nicht nur neue Mac-Modelle und neues Gehalt, auch der vorletzte Monatswechsel des Jahres steht an. Nach Paramount+ und Netflix kündigt nun auch Disney+ seine Neuzugänge für den kommenden Monat an. Schauen wir uns das Ganze an – wichtig zu wissen, Neukunden müssen ab sofort tiefer in die Tasche greifen.

Die Neuzugänge

Kommenden Monat kommen primär Fans von Dokus auf ihre Kosten, unter anderem beleuchtet eine Doku die Katastrophe des Tsunamis am zweiten Weihnachtstag 2004. Damals erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9.1 den Indischen Ozean und eine riesige Flutwelle war die Folge, deren Implikationen unter anderem auch den afrikanischen Kontinent betraf. Die Besonderheit dieser Naturkatastrophe liegt im beginnenden digitalen Zeitalter, da in den betroffenen Gebieten viele Urlauber diese verheerende Katastrophe mit ihren digitalen Foto- und Videokameras festhielten. Anbei einmal die vollständige Auflistung:

Ab dem 01. November

Mädchen, Mädchen

Mädchen, Mädchen 2

Music by John Williams – Seine unvergesslichen und unverzichtbaren Filmkompositionen, die im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere entstanden, gehören zu einigen der beliebtesten Filme unserer Zeit.

Ab dem 02. November

Endurance – Das Wrack im Eis – Der Antarktisforscher Ernest Shackleton hat mit seiner legendären Führungskraft und Ausdauer seine Mannschaft über ein Jahr lang am Leben gehalten, obwohl ihr Schiff unter dem Packeis versunken war.

Ab dem 06. November

Gangnam B-Side – Staffel 1

– Staffel 1 Spielstunde mit Winnie Puuh – Staffel 1

– Staffel 1 Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3

– Staffel 3 FX The Old Man – Staffel 2 – In der zweiten Staffel machen sich Dan Chase und Harold Harper auf die Suche nach der entführten Emily Chase.

– Staffel 2 – In der zweiten Staffel machen sich Dan Chase und Harold Harper auf die Suche nach der entführten Emily Chase. Criminal Minds: Evolution – Staffel 17 – Die Profiler der FBI-Eliteeinheit arbeiten daran, herauszufinden, wer sich hinter Gold Star verbirgt.

Ab dem 08. November

Cars Toon: Monster Truck Hook

Ab dem 13. November

FX Grotesquerie – Staffel 1 – Eine kleine Gemeinde wird von grauenerregenden Verbrechen erschüttert, und Detective Lois Tryon kämpft an mehreren Fronten.

Ab dem 14. November

FX Say Nothing – Staffel 1

Ab dem 15. November

Big City Greens Der Film: Urlaub im All

Weihnachten im Anflug – Moon, eine junge Eule, erlebt ein Weihnachtsabenteuer mit einem kleinen Mädchen namens Luna.

Ab dem 19. November

Interior Chinatown – Staffel 1

Ab dem 20. November

Tell me Lies – Staffel 2

Ab dem 22. November

Out of my Mind: Mit Worten kann ich fliegen

Jim Gaffigan: The Skinny

The Mission: Zwischen Glaube und Wahnsinn

Ab dem 25. November

National Geographic Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit – Staffel 1 – Diese Doku-Serie erinnert an den verheerenden Tsunami von 2004 und beleuchtet seine Auswirkungen.

Ab dem 27. November

Mickys lustige Weihnachtszeit – Staffel 1

Ab dem 28. November

Doctor Odyssey – Staffel 1 – Ein actiongeladenes Drama auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff, das von Ryan Murphy kreiert wurde.

Ab dem 29. November

Beatles ‘64 – Dokumentation über den legendären ersten US-Besuch der Beatles, mit seltenem Filmmaterial und neuen Interviews.

Neukunden müssen tiefer in die Tasche greifen

In der Quantität ist das nicht überragend, wenngleich die eingangs angesprochene Doku sicherlich interessant sein dürfte. Doch Disney+ muss sich die Frage gefallen lassen, ob dies den Preisanstieg rechtfertigt. Neukunden müssen fortan für den Premiumtarif statt 11,99 Euro nun 13,99 Euro bezahlen, Apfelpage berichtete

