Das seht ihr bei Disney+ im Juni 2023

Es ist noch etwas mehr als eine Woche bis zum Monatswechsel, doch Disney+ wagt einen Ausblick – die Liste der Neuzugänge ist da und die kann sich sehen lassen. Wir haben die Details.

Die Neuzugänge bei Disney+

Es gibt einige interessante Neuzugänge bei Disney+ im Juni, über allem thront natürlich der Start des zweiten Teils von Avatar. Der Film „Avatar: The Way of Water“ startet am 07. Juni, Apfelpage berichtete. Zudem gibt es zwei neue Inhalte für das MCU. Anbei einmal die vollständige Übersicht:

Ab dem 02. Juni

Antwone Fisher

Ab dem 07. Juni

Avatar: The Way of Water

Saint X

Queenmaker: The Making of an It Girl

Mensch und Hund – Beste Freunde, treue Partner

Ab dem 9. Juni

Flamin’ Hot

Schuldig bei Verdacht

Heat

Ab dem 14. Juni

Farm Rebellion

Ab dem 16. Juni

Stan Lee

Assassin’s Creed

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs

Ab dem 21. Juni

Secret Invasion

Marie Antoinette

The 1619 Project

Abbott Elementary

Alaska: Eisige Tradition

Ab dem 23. Juni

Der Beste der Welt

Ab dem 28. Juni

Criminal Minds: Evolution

Die amerikanische Hymne

Single Drunk Female

Wochenend-Familie

Freeks

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen

Ab dem 29. Juni

Kochen Undercover

Ab dem 30. Juni

Kaffee, Milch & Zucker

Bogus

Alle Indy-Filme bereits am 31. Mai verfügbar

Außerdem wollen euch diese Info nicht vorenthalten: Disney+ kündigte an, dass alle vier Indianer-Jones-Filme ab dem 31. Mai 23 zum Abruf bereitstehen. Die Filme wurden zwischen 1981 und 2008 gedreht, immer mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr, der Kinostart von Teil 5 steht an. Auch hier übernimmt Harrison Ford mit nunmehr 80 Jahren die Hauptrolle. Disney+ hat einen eigenen Trailer dafür zusammengebastelt:

