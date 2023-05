Home Apple Das Milliarden-Karussell: Apple legt neue Zahlen zum App Store vor

Es ist schon wieder passiert: Apple hat sich eine Bestätigung der eigenen Verdienste von seinem Hauslieferanten für Marktstudien kommen lassen. Danach ist das App Store-Ökosystem nicht nur im letzten Jahr noch einmal deutlich gewachsen, nur die wenigsten Entwickler litten zudem unter der Apple-Steuer, so Apple. Die Studie erscheint im Umfeld des Digital Markets Act, der Apples App Store aufbrechen soll.

Apple hat ein neues Gutachten zum Impact des App Stores veröffentlicht. Angefertigt wurde die Studie abermals von der Analysis Group, einem Unternehmen, das regelmäßig Auftragsarbeiten für Apple erledigt.

Aus der Studie geht hervor, dass im letzten Jahr mit dem App Store Umsätze in Höhe von 1,1 Billionen Dollar erwirtschaftet wurden, das schließt auch Nutzung oder Konsum physischer Güter ein, gemeint sind etwa Fahr- oder Lieferdienste.

Rund 10% der Umsätze im App Store wird durch den Erwerb digitaler Güter erwirtschaftet. Zugleich wachsen die Werbeeinnahmen. Mehr als 100 Milliarden Dollar wurden im letzten Jahr mit Werbung erlöst, tatsächlich tut Apple inzwischen alles, um den App Store als attraktive Werbefläche zu vermarkten, nicht unbedingt zur Begeisterung der Nutzer.

Apple trommelt gegen Sideloading

Knapp 20 Milliarden Dollar hat der App Store in Deutschland erlöst, 15 Milliarden Dollar entfallen auf den Erwerb physischer Güter. Im Vereinigten Königreich wurden 50 Milliarden Dollar umgesetzt, damit sind die Briten europäischer Spitzenreiter.

Apple erklärte, dass rund 90% der Entwickler keine Provision an Apple zahlen müssen, ein wenig subtiler Verweis auf Bemühungen, das iOS-App Store-Monopol aufzubrechen. Ein Ansatz in diese Richtung ist der Digital Markets Act der EU, der dafür sorgen dürfte, dass Sideloading zumindest in der EU ab iOS 17 möglich wird. Es ist nicht zu erwarten, dass Apple dadurch große Einnahmeverluste drohen.

