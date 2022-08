Home Daybreak Apple Das iPhone soll noch teurer werden | die Prozente kommen wieder | Apple übt Gruppenzwang aus – Daybreak Apple

Das iPhone soll noch teurer werden | die Prozente kommen wieder | Apple übt Gruppenzwang aus – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Batterieanzeige in Prozent: Ich hätte niemals gedacht, dass eine doch eigentlich so kleine Änderung bei euch so hohe Wellen schlägt. Aber tatsächlich, es ist eine gute Sache, dass die Prozente wieder zurückkommen. Jetzt muss sich diese Entwicklung nur noch auf unsere Sparkonten übertragen, dann… Ich schweife ab – willkommen zur Übersicht am Morgen!

Das ist tatsächlich ein Thema, das euch nicht loslässt: Apple bringt wohl die Prozentanzeige des Batteriestatus in die Statusleiste des iPhones zurück. Dieser Umstand sorgt für einige Aufregung, worauf wir gestern Abend noch einmal eingegangen sind, hier dazu mehr.

Das iPhone soll noch teurer werden

Das betrifft mit etwas Glück nur das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, dennoch: 172 Euro mehr könnte das kommende Top-iPhone mindestens kosten, hier dazu die Details.

Apple unterstützt kein RCS und Google ärgert sich

Apple setzt in seiner Nachrichten-App nach wie vor auf iMessage und SMS und MMS und sonst nichts. Das ärgert nicht nur einige Nutzer, die in ihrem Freundeskreis auch Android-Nutzer haben, sondern auch Google – und wie ich finde, aus gutem Grund. Google versucht daher, die Unzufriedenen gegen Apple aufzuhetzen. Man kann nur viel Glück wünschen.

Das iPhone 14 soll doch pünktlich kommen

Ich hatte das bereits anklingen lassen: Niemandem wird es schlechter gehen, wenn das neue iPhone 14 etwas später kommen sollte – niemandem? Nun, die Investoren könnten verstimmt sein. Allerdings sollten sie sich keine Sorgen machen, denn Apple habe alles im Griff, sagen Analysten, hier dazu die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Foxconn verdient an Apple nach wie vor kräftig, völlig abhängig machen vom iPhone-Konzern möchte man sich in Taiwan allerdings auch nicht. Daher hat man vor geraumer Zeit schon Maßnahmen auf den Weg gebracht, um dies zu verhindern, hier dazu mehr.

1Password hat ein größeres Update gebracht.

Der iCloud-Schlüsselbund ist prinzipiell praktisch, wenn er Nutzer beim Erstellen neuer Passwörter nicht manchmal eiskalt auflaufen lassen und grundsätzlich auch einige weitere Funktionen bieten würde, wäre er noch besser. Wer mehr will, nutzt 1Password und dieses Tool gibt es jetzt in einer neuen Version mit neuen Funktionen und ihr findet das gut, hier dazu mehr.

Misst die Apple Watch doch die präzise Körpertemperatur?

Wahrscheinlich zwar nicht, aber ein Patent beschreibt zumindest, wie das später einmal gehen könnte, hier dazu die Infos.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

