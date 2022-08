Home Apple Watch Apple Watch: Hoch präzise Körpertemperaturmessung patentiert

Die Apple Watch Pro- oder S8 könnte einen neuen Körpertemperatursensor besitzen. Die erste Generation dieses Features wird wohl keinen echten Mehrwert bieten, Patente von Apple zeigen aber, in welche Richtung die Funktion sich entwickeln könnte.

Apple wird schon geraume zeit nachgesagt, an einer Messung der Körpertemperatur mit Hilfe der Apple Watch zu arbeiten. Wenige Wochen vor dem mutmaßlichen Start des kommenden Apple Watch-Lineups wurde ein Patent entdeckt, das Apple zu diesem Thema eingereicht hat.

Es beschreibt einen Sensor, der vermittels einer Differenztemperaturmessung hochpräzise die Temperatur von Oberflächen wie der menschlichen Haut eines Trägers durchführen kann. Hierzu wird die Temperaturdifferenz an zwei Enden einer Messsonde genommen, die in das Gehäuse eines Geräts integriert ist. Während es sich laut Patentschrift um ein beliebiges Gerät handeln kann, nimmt es doch in den Darstellungen einzig Bezug auf die Apple Watch.

Echte Temperaturmessung an der Apple Watch wohl erst in Jahren

Können Nutzer also vielleicht doch schon in diesem Herbst eine Apple Watch mit einer Körpertemperaturmessung erwarten? Wohl eher nicht. Die neue Funktion soll dem Vernehmen nach zunächst nur sehr allgemeine angaben darüber machen können, ob der Träger etwa eine erhöhte Temperatur hat, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zu groß seien aktuell noch die Schwierigkeiten, eine aussagekräftige Temperaturmessung an der Haut des Trägers vorzunehmen.

Das nun aufgetauchte Patent könnte eine Lösung beschreiben, die in Jahren Realität wird. Ohnehin ist Apple bekannt dafür, eine Funktion in rudimentärer Form einzuführen und dann über Jahre in winzigen Schritten ein wenig weiterzuentwickeln.

