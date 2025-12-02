Das dürften die neuen Matter-Sensoren von IKEA kosten

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Jahreswechsel und dem Start des neuen Jahres. Dann wird auch die CES in Las Vegas wieder ihre Pforten öffnen – das ist ein wichtiger Termin. Spätestens dann wird IKEA die Einführung seiner 21 neuen Produkte für das Smart Home präzisieren. Bereits jetzt sind wohl weitere Preise durchgesickert.

Das sollen die neuen Sensoren kosten

Die 21 neuen Produkte von IKEA sind nur noch mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, sie wurden bereits vor einigen Monaten offiziell angekündigt. Erst gestern wurde bekannt, was die neuen Fernbedienungen kosten sollen. Diese sind erfreulich günstig, wie Apfelpage berichtete. Nun sickerten die Preise für die neuen Sensoren durch, wieder war es das hausinterne „Shop & Go“-System von IKEA. Demzufolge soll das Ganze wie folgt aussehen:

MYGGSPRAY – Bewegungssensor für den Innen- und Außenbereich f. 39,99 Euro

ALPSTUGA – Luftqualitätsmesser f. 9,99 Euro

MYGGBETT – Tür-/Fenstersensor f. 9,99 Euro

KLIPPBOK – Sensor für Wasserlecks f. 9,99 Euro

Besonders der Leckage-Sensor ist eine echte Ansage, eine Vielzahl an Wettbewerbsprodukten sind hier deutlich teurer. Die neuen Sensoren sind mit Matter kompatibel und arbeiten über den Funkstandard Thread.

Erscheinen wohl im Januar

Das Einlisten der Sensoren in das hauseigene Shopping-System ist ein klarer Indikator dafür, dass der Marktstart zeitnah bevorsteht. Ein Rollout vor Weihnachten wäre möglich, aber ungewöhnlich. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir die neuen Produkte ab der zweiten Januarwoche 2026 in den Einrichtungshäusern kaufen können.