Apple Music Replay 2025: Das sind die meistgehörten Songs – bei euch auch?

Apple hat soeben den Apple Music Replay 2025 veröffentlicht. In eurem persönlichen Jahresrückblick lässt sich ab sofort euer Musikjahr 2025 Revue passieren. Dank iOS 26 geschieht das erstmals vollständig in der Apple Music-App.

Bisher war immer der lästige Umweg über den Browser notwendig, nun integriert Apple seinen Rückblick – wie Spotify das mit Wrapped auch tut – in die Apple Music App. Prominent beworben wird der Rückblick aktuell noch nicht. Wer sein Musikjahr 2025 nochmal durchgehen möchte, findet die Statistik auf der Startseite ganz unten. Neben der aktuellen Musik-Story sind hier auch die Playlists „All Time“ und der vergangenen Jahre zu finden.

US-Interpreten dominieren Top 5

Zeitgleich hat Apple Music ein Ranking mit den meistgehörten Songs des Jahres veröffentlicht. Wissenswert ist dabei, dass als Zeitraum der 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 gewählt wurde. Wie in den vergangenen Jahren dominieren US-Künstler die Rangliste, hier sind die Top 5:

ROSÉ & Bruno Mars: “APT.” Kendrick Lamar & SZA: “luther” Lady Gaga & Bruno Mars: “Die With A Smile” Kendrick Lamar: “Not Like Us” Billie Eilish: “BIRDS OF A FEATHER”

Wer sich dafür interessiert, findet die Playlist „Top 100 Global“ (Affiliate-Link) nun ebenfalls in Apple Music. Unabhängig von den aktuellen Rückblicken sammelt Apple Music eure meistgehörten Songs in einer eigenen Playlist. „Apple Music Replay 2026“ dürfte wie in den vergangenen Jahren üblich Anfang Februar starten und sich wöchentlich aktualisieren.

