Dreame stellt Küchenmaschine MX60 vor

Dreame war jahrelang für seine Staubsaugerroboter bekannt, will sich aber als „Vollsortimenter“ für den Haushalt bzw. die Küche etablieren. Aus diesem rund hat man nun seine erste Küchenmaschine auf den Markt gebracht. Damit sollen sich Teige spielend einfach und vor allem leise zubereiten lassen.

Dreame MX60 vorgestellt

Die Küchenmaschine setzt auf einen Doppelknethaken, der die natürlichen Knetbewegungen des Menschen nachahmen soll. Die beiden Haken greifen Teig von unterschiedlichen Seiten auf, was zu einer gleichmäßigen Mischung führen soll. Das System verhindert zudem, dass Teig an den Schüsselrand gedrückt wird oder nach oben zieht. Für Nutzer bedeutet dies einen stabileren Arbeitsablauf, der sich auch bei größeren Teigmengen bewährt. Für die notwendige Power soll ein Motor mit 800 Watt sorgen, der zudem extrem leise sein soll.

Dreame setzt auf ein Gehäuse aus Druckgussmetall, das für Stabilität sorgen soll. Die Küchenmaschine wiegt rund sieben Kilogramm und bleibt dadurch auch bei höheren Geschwindigkeiten sicher auf der Arbeitsfläche. Eine LED-Anzeige informiert während des Betriebs über Geschwindigkeit und Restlaufzeit. Die Schüssel aus Metall fasst sechs Liter und kann bis zu 1,5 Kilogramm Mehl aufnehmen. Damit eignet sie sich für größere Brot- oder Pizzateigmengen ebenso wie für alltägliche Backaufgaben. Die Bedienung erfolgt über zwölf Geschwindigkeitsstufen, die sich für unterschiedliche Zutaten anpassen lassen. Ein flacher Rührhaken für mittlere Mischungen, ein Schneebesen für leichte Massen und ein Knethaken für schwere Teige gehören zum Lieferumfang. Ein Spritzschutz sowie rutschfeste Saugnäpfe ergänzen die Konstruktion.

Preise und Verfügbarkeit

Zum Paket gehören Motoreinheit, Rührschüssel, Spritzschutz sowie drei Werkzeuge. Die Küchenmaschine ist in Cremeweiß direkt via Amazon zu bestellen. Die UVP liegt bei 399,00 Euro, was unserer Meinung nach im mittleren Preissegment liegt.

