Das dürften die neuen IKEA-Fernbedienungen für das Smart Home mit Matter kosten

Es ist bekannt, dass IKEA zum Jahreswechsel über 20 neue Produkte für das Smart Home auf den Markt bringen wird. Dazu zählen auch Fernbedienungen, die dank Matter und Thread innerhalb des Smart Homes universell einsetzbar sind. Nun sind die Preise durchgesickert.

Das sollen die Fernbedienungen kosten

Die neuen IKEA-Fernbedienungen setzen auf den offenen Matter-Standard und lassen sich damit nahtlos in Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings und Homey integrieren. Die Stromversorgung erfolgt klassisch über AAA-Batterien – alternativ bietet IKEA auch besonders günstige Akkus im gleichen Format an. Erste Preise sind bereits bekannt geworden, die Spur dahin ließ sich über das „Shop & Go“-System von IKEA aufnehmen:

BILRESA Fernbedienung mit zwei Tasten: 4,99 Euro

BILRESA Fernbedienung mit Button-Rad-Kombination: 6,99 Euro

Farbige Dreierpacks: Zwei-Tasten-Variante (14,99 Euro) oder Button-Rad-Variante (19,99 Euro)

Erscheinen im Januar

Beide Modelle erscheinen in mehreren Farbvarianten und sollen optisch wie funktional frischen Wind ins Smart Home bringen. Bis zum Marktstart dürften tatsächlich nur noch wenige Wochen vergehen. Wir gehen davon aus, dass diese nach den Heiligen Drei Königen verfügbar sein werden.