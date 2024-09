Home Sonstiges Craig Federighis AI-Hund: Apple zeigt erstes Beispiel seines Image Playground

Apple hat sein erstes praxisnahes Beispiel des Image Playground geteilt. Dabei handelt es sich um das kommende Apple-Intelligence-Feature, welches cartoonartige Illustrationen basierend auf einer Texteingabe generiert. Das Bild wurde offenbar von Apples Senior Vice President für Softwareentwicklung, Craig Federighi, für seine Frau erstellt, zu Ehren des kürzlichen Geburtstags seines Hundes Bailey.

Das Bild zeigt einen Hund, der einen Partyhut trägt und hinter einer Geburtstagstorte lächelt. Apple hat das Bild mit Wired geteilt. Das Wasserzeichen stammt von dem Magazin. Gut zu wissen: Bilder, die mit Image Playground erstellt wurden, enthalten EXIF-Metadaten, die darauf hinweisen, dass sie mit KI erstellt wurden. Ähnlich verhält es sich mit Bildern, die mit dem neuen „Clean Up“-Werkzeug in der Fotos-App von iOS 18.1 bearbeitet wurden. Apfelpage berichtete.

Mit Image Playground Bilder in Sekunden generieren

Apple beschreibt Image Playground als eine „lustige“ Funktion, die in Sekunden originale Bilder direkt innerhalb von Apps erzeugen kann. Nutzer können ein völlig neues Bild basierend auf einer Beschreibung, vorgeschlagenen Konzepten oder einer Person aus ihrer Fotobibliothek erstellen. Anschließend können sie den Stil anpassen und Änderungen vornehmen, um das Bild beispielsweise an einen Nachrichten-Thread, ein Freeform-Board oder eine Folie in Keynote anzupassen.

Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple, die Image Playground-Funktion zur Bilderstellung und die Genmoji-Funktion zur Erstellung benutzerdefinierter Emojis in iOS 18.2 verfügbar zu machen. Das soll voraussichtlich im Dezember erscheinen, allerdings nicht bei uns. Image Playground und weitere Apple Intelligence Funktionen bleiben vorerst den US-Amerikanern vorbehalten. Der Rest der Welt wartet bis mindestens 2025.

